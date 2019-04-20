民進黨2020總統提名初選，蔡英文總統和前行政院長賴清德頻頻出招，名嘴蘇進強直指，蔡賴初選，若未能提出讓人民過好生活的願景，只執著統獨、仇中的意識型態，2020不管蔡賴是誰勝出，恐重演去年九合一選舉的结局，可說「大勢已去」。

蘇進強接受香港媒體《中評網》專訪時指出，等民進黨初選結束，蔡英文和賴清德因傷痕已經造成，要快速蔡賴配也很難，傷痕要癒合沒這麼快，何況就算合作了，心結也還在。民進黨初選再這樣搞下去，會很難看，加上鴻海董事長郭台銘出馬，民進黨氣勢一定會受到影響。

蘇進強點出，目前還看不出來民進黨2020會有多大優勢，它雖試圖喚醒仇中反共、悲情等印象，但這些最多僅有20%的民調空間，一般民眾也會認為這是過去的事情，台灣真的不欠民進黨。就像高雄市長韓國瑜所說「民進黨又不是高雄人的阿爸，我們為什麼都要聽他們的。」而蔡賴不管誰出線，他們意識型態相去不遠，一直停留在過去，是權力之戰，卻不是為台灣之戰。

蘇進強表示，蔡賴為初選僵持，未來要搭配可能性很低，就算兩人最後真的搭配，民眾也會覺得他們是在演戲。現在民眾都喜歡真性情的人，就像台北市柯文哲、高雄市長韓國瑜、鴻海董市長郭台銘等這樣的類型，韓、郭也與過去傳統的國民黨形象不一樣，是會獲得選民支持的，這也是民進黨的危機。

(中時電子報)