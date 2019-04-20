國民黨主席吳敦義19日拋出徵召高雄市長韓國瑜參加初選，韓國瑜回應說，身為高雄市長，最重要的是照顧高雄市民，最重要的就是傾聽市民的聲音，而且要顧及市民的感受。國民黨北市議員羅智強解讀韓國瑜的話中玄機，韓市長還沒有放棄選總統的念頭。

羅智強指出，贏在高雄，套在高雄，韓國瑜最新談話透露兩個玄機，首先韓國瑜還沒有放棄選總統，整個談話真正的聲音是，他要聽高雄市民的心聲，要顧及市民的感受。另外有一股聲音是要韓守高雄、郭選總統，韓國瑜進到一個很特殊的狀況，他幫國民黨打下高雄這座城堡之後，結果他被困在城堡，他怎樣才能從城堡走出來往中央走，那就要高雄的民眾讓他走出來，願意支持他去角逐總統。

有韓粉在「2020韓國瑜總統後援會（總會）」貼文說：「剛聽韓市長說他最在乎的是高雄市民的感受與其承諾，我們是不是弄錯方向了？市長是需要大多數高雄市民連署或民調支持，而不是其他縣市的，他才能師出有名的跨出那步，請大家商量一下，有人能帶頭發布高雄各區的支持連署，才是王道。」

羅智強在談話節目《關鍵時刻》強調，韓國瑜還沒有放棄選總統的念頭。該韓粉解讀韓國瑜的話指出，要聽懂韓市長的話，2020韓家軍要前進總統府，所以下一波就是高雄市民的連署。

(中時電子報)