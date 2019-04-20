對流雲系接近，西部地區今天有局部大雨，降雨將持續到下周一！

中央氣象局表示，今天（２０日）鋒面位於北部海面，臺灣附近大氣仍不穩定，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦可能出現局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，由於才歷經花蓮強震，行經土石鬆軟或地質脆弱區域請務必留意坍方或落石風險。今天清晨夜晚稍涼，各地低溫約２２至２３度，白天未下雨時仍有悶熱感，預測各地高溫約在２９至３２度左右。

氣象局預報員林定宜提醒，今天清晨有另一波對流雲系接近，西部還是有局部大雨，雨下到下周一，下周二開始雨勢趨緩，各地高溫都會到30度以上，西半部早晚溫差將近10度。

氣象局指出，２１日、２２日預計有鋒面來到臺灣北部海面，中部以北現短暫陣雨或雷雨的機率高，其他地區也可能出現局部短暫陣雨或雷雨；２３日至２６日鋒面逐漸遠離，水氣逐漸減少，但東半部仍有局部短暫陣雨，西半部也有零星短暫陣雨，降雨型態則以午後為主。未來一週各地早晚較涼，白天各地溫暖，有下雨時感受較舒適涼爽，沒下雨時會感到有點悶熱。

空品方面，受降雨洗除作用影響，全臺空氣品質較佳。宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。金門地區受中國大陸東南沿海污染物影響為「橘色提醒」等級。

周末全濕！西半部留意局部大雨 下周二飆30度

(中時電子報)