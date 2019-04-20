◎中國時報

對於黨內總統人選提名，國民黨主席吳敦義19日拋出徵召式初選，高雄市長韓國瑜回應表示，高雄市長，不能不重視高雄市民的感受，政壇人士解讀，韓的表態，形同告知黨，參加初選，就是要他違背高雄市民。如果黨真的需要他，就應該直接徵召韓選總統，他就會選，不必再透過任何初選。

行政院昨公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，並宣告18日已正式上路。規範領域包山包海。適用對象擴及中央、地方及科學園區等8大關鍵基礎設施，產品範圍涵括伺服主機、網路攝影機、無人機、雲端服務、電信骨幹網絡設備、電腦軟體及防毒軟體等。「陸資」商品確定在列。政院並將在3個月內蒐集陸資產品黑名單，提升至「辦法」位階，強化約束力。

民進黨「蔡賴之爭」似乎難以平息，尋求連任的蔡英文總統19日走訪宜蘭縣蘇澳鎮、冬山鄉、宜蘭市等地，並在閉門座談會中對支持者表示，一旦舉辦初選，民調就會有競爭，民進黨也就會分裂，沒有團結的民進黨，台灣就一定守不住。

蔡英文總統昨日聲稱，只要國民黨的候選人上來，「我們就進入到統一的進程，維持主權都沒了」，還認為韓國瑜、郭台銘的「神話」，背後有大陸在創造、干預。一切都可以扯到中共，證明現任的蔡英文在內政表現乏善可陳，只好無所不用其極的抹紅對手，才有機會贏得大選。

◎旺報

最近爆發香港多家服飾品牌開始走向沒落，引發各界對時尚品牌消長的關注。近年來兩岸都有企業投入品牌的經營，有成功也有失敗。事實上，國際流行時尚界也常常出現品牌的興衰，也反映出時尚迷對品牌的忠誠度與否，尤其是處在當前快速變遷的時代，以往過時的時尚觀，恐已不合乎現代人追求時尚的腳步。

近幾年ZARA、H&M、UNIQLO等國際平價快時尚品牌在全球市場崛起，許多大中華服裝時尚品牌陸續陷入低迷，其中，以Esprit（思捷）為代表的港資品牌休閒普遍衰落，紛紛收縮店鋪數量，例如真維斯、堡獅龍、班尼路、佐丹奴等品牌都逐漸退出市場，淹沒在快速變化的時尚大潮之中。

相較快時尚品牌的退燒，秉持高端精品路線的台灣服飾品牌「克萊亞」卻走出自己的路。近年來，克萊亞除了不斷創新在數位化及電商方面下足苦功，也照顧VIP會員，與顧客保持良好互動，比如為顧客舉辦兩天一夜的VIP時尚秀，甚至請來形象造型顧問替自家員工教育訓練，就是為了給顧客最具質感又美麗的穿搭體驗。

台灣包袋品牌「deya」，起初成立時曾遭遇單月個位數訂單量、退貨率高達2/3的挫折。後來，創辦人許能竣在產品設計理念上不斷創新並開發不同於別人的特色，產品則堅持「品質」與「時尚」兼具，更在現今眼球經濟的網路時代運用科技多管道拓銷，終於獲得消費者認同，在台灣成功殺出一條血路。

◎工商時報

台股萬一關卡「近關情怯」，指數陷入高檔震盪整理，投資專家認為，美股續揚，大盤正向架構不變，惟漲多個股出現高檔獲利了結壓力，建議挑選旺宏、華邦電等15檔籌碼面有法人買盤加持、技術面沿五日線走揚、KD向上未過熱及產業趨勢成長者，股價可望續譜多頭三重奏。

在美國強烈牽制下，中國大陸今年最重要的主場外交、第二屆「一帶一路國際合作高峰論壇」25日至27日將在北京登場，全球37個國家元首及政府首腦將出席此次峰會。

照片分享網站Pinterest及香港富豪李嘉誠注資的視訊會議軟體公司Zoom同步於18日在紐約首度公開發行（IPO）。兩家公司不僅IPO價格高於預估範圍，且掛牌首日股價雙雙暴漲，透露今年美科技獨角獸IPO市場熱度有增無減。

行政院19日公布 「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，包含中央與地方機關（構）、公立學校、公營事業及行政法人採購資通產品時都必須遵守。值得注意的是，八大關鍵基礎設施提供者、政府捐助的財團法人，將由中央主管機關督導參考本原則規定辦理。

(中時電子報)