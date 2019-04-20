法務部長蔡清祥校閱參賽隊伍。（鐘武達攝）。

參賽的矯正人員全力拼戰。（鐘武達攝）

法務部矯正署為驗收監所矯正人員的值勤專業技能與危機處理能力，19日在彰化監獄盛大舉辦「第3屆戒護職能競技闖關賽」，全國矯正機關共有54隊270人參加，法務部長蔡清祥也專程出席並主持鳴槍，比賽過程精彩又刺激。

跟時間賽跑！蔡清祥鳴槍後比賽正式展開，這場闖關賽總共有6道關卡，分別是平衡競速、射擊競技、消防競技、傷患搶救、救護競技及傷患後送，參加比賽的矯正人員除了在比賽過程避免失誤，同時也是在比速度，該在最短時間內通過所有關卡，就是勝利組。

經過1天激烈競逐，最後是由新竹監獄、澎湖監獄、自強外役監及桃園女子監獄分別榮獲各組第1名。

矯正署長黃俊棠頒發獎牌及獎狀時指出，現代的矯正機關，除了消極拘束收容人的身體自由，也須透過各種教化輔導處遇措施讓收容人的身、心、靈得以「沉澱」、「蛻變」，最後順利「復歸」社會，這就是矯正人員肩負的使命，他同時期許收容人在各項處遇措施的薰陶、培育下，能夠從心(新)開始，幸福轉動。

蔡清祥表示，有感於矯正人員平時在第一線服務的辛勞，將持續爭取經費改善收容空間並導入科技化管理，提升職場工作效率，以降低管理人員戒護的負擔。

(中時 )