台北市信義區忠孝東路五段，今（20）日凌晨3時許驚傳墜樓事件！一名18歲楊姓男子從住處6樓頂墜下，警消獲報趕抵現場，發現楊男仍有生命跡象，緊急將他送至北醫搶救，警方仍在調查楊男墜樓原因。
據了解，楊男疑似心情不好，打電話向友人訴苦，友人講完電話擔心楊男想不開，遂前往楊男位於忠孝東路五段423巷內的住處查看，不料楊男還是從住處的6樓頂墜下。
楊男墜落時，疑拉扯到住宅旁的電訊纜線，先落在停放路邊的2輛機車，再掉落在地面，警消到場時仍有生命跡象。
原文網址: 北市男子住家6樓頂墜落輕生 撞倒2機車意識不清送醫 | ETtoday社會 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20190420/1426482.htm#ixzz5laWwzgY1
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