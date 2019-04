台北市信義區忠孝東路五段,今(20)日凌晨3時許驚傳墜樓事件!一名18歲楊姓男子從住處6樓頂墜下,警消獲報趕抵現場,發現楊男仍有生命跡象,緊急將他送至北醫搶救,警方仍在調查楊男墜樓原因。

據了解,楊男疑似心情不好,打電話向友人訴苦,友人講完電話擔心楊男想不開,遂前往楊男位於忠孝東路五段423巷內的住處查看,不料楊男還是從住處的6樓頂墜下。

楊男墜落時,疑拉扯到住宅旁的電訊纜線,先落在停放路邊的2輛機車,再掉落在地面,警消到場時仍有生命跡象。

原文網址: 北市男子住家6樓頂墜落輕生 撞倒2機車意識不清送醫 | ETtoday社會 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20190420/1426482.htm#ixzz5laWwzgY1

Follow us: @ETtodaynet on Twitter | ETtoday on Facebook

★中時電子報關心您:再給自己一次機會

自殺諮詢專線:0800-788995(24小時)

生命線:1995

張老師專線:1980

(中時電子報)