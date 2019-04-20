苦苓曾在節目曝男人偷腥4原因。(圖/ 苦苓臉書)

許志安驚爆激吻小三黃心穎影片曝光，與她愛情長跑30年的妻子鄭秀文雖選擇原諒，但仍引起社會大眾批判，對此作家苦苓曾在節目分析已婚男為何會外遇，更列出四大偷腥原因。

苦苓分析男人外遇第一個原因，就是夫妻「感情不好」，因為一段婚姻若沒有快樂，但又離不開婚姻，就必須去找一個新的出口，更坦言：「做久了會厭倦」，第二個是「太長久時間會厭倦」，他以食物來做比喻，每天吃龍蝦鮑魚也會厭倦，偶爾會想換個口味吃清粥小菜，不過此種心態女生也有，只是女生比較自愛不會輕易去做這些行為，第三就是「跟舊情人聯絡」，畢竟重燃愛火不用重新開始，而且找舊情人訴苦時，可能產生「還是妳最了解我」的念頭，自然就很容易「越界」，最後就是「男生更年期」作祟，由於生理睪固酮分泌下降，就會更想證明「還是跟以前一樣強」，但礙於與妻子已經沒有火花，所以才會外遇尋求刺激感。

對於苦苓一番分析，大多數網友似乎不太買單，紛紛留言嘲諷：「 您應該寫一本如何第一次離婚就上手，鐵定大賣」、「 外遇的原因有很多，但外遇就是錯」。

(中時電子報)