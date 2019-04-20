台中市議員黃馨慧呼籲市長盧秀燕團隊上緊發條，盡速完成水湳經貿園區各項亮點工程。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，水湳經貿園區規畫生態住宅區、經貿專用區、文化商業專區、創新研發專區及文教區等5大專用區，將建構成為智慧城市。（盧金足攝）

水湳經貿園區是台中重大市政亮點，但4年來工程停滯延宕，市議員呼籲市長盧秀燕檢討問題後，團隊上緊發條，盡速完成水湳經貿園區各項亮點工程。市長盧秀燕表示，水湳經貿園區規畫生態住宅區、經貿專用區、文化商業專區、創新研發專區及文教區等5大專用區，將建構成為智慧城市。

市議員林祈烽質疑，水湳經貿園區園區內的「台中綠美圖」從去年中開始招標就一直流標，迄今仍在招標中，這項總預算高達近32億元的亮點建設，2022年底真能如期完工嗎？要求市府加緊腳步，不要讓水湳亮點，成為市民口中的笑點或汙點。

市議員李中直批「如何落實市長前店後廠自由港專案報告」缺乏策略性目標，內容七拚八湊、乏善可陳；水湳國際會展中心缺乏飯店與辦公大樓等配套區域，未來2期工程應思考予以補強，以免無法充分發揮會展中心效能。

黃馨慧表示，台灣塔喊停，定位變更為「數位營運中心」，至今尚未規畫完成；又將包括市立圖書館、美術館的「城市文化館」改為「綠美圖」，至今也未發包動工，質疑水湳經貿園區五項亮點建設「全不亮」。

水湳亮點，到底亮不亮？建設局陳大田表示，水湳國際會展中心3月23日順利開工，拚2022年底前完成，將與中央聯手推動水湳國際會展中心2期工程開發案，期能透過國際性展覽及會議的舉辦，強化中台灣與國際接軌。

(中時 )