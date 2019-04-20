紅襪隊瓦茲奎(右)與隊友慶賀全壘打。（美聯社）

That's the 4th homer of the year for Christian Vázquez! pic.twitter.com/wXY4rFyLqX — Boston Red Sox (@RedSox) April 20, 2019

(10:15更新最後戰果)本季只代打過1次的林子偉首度獲得先發機會，20日對戰光芒他擔任二壘手打第九棒。光芒前3局先打了2分，第5局紅襪打回3分，包括捕手瓦茲奎(Christian Vazquez)的兩分炮。林子偉敲出今年首安，墊底的紅襪終場以6-4打敗美東龍頭光芒。

紅襪平日不會讓林去硬槓左投手，無奈光芒又玩「假先發」，右投手史丹耐克(Ryne Stanek)兩局就退場，輪到林子偉打擊時對手變成左投亞布洛(Ryan Yarbrough)，林3局上首次打擊遭三振。5局上林子偉依舊積極出棒，將偏低的外角沉球敲成滾地安打。7局上光芒又用左投接替，林子偉這次連續忍了3球沒出棒，後來仍是滾地出局。

一陣混戰之後，紅襪8局上由貝茲(Mookie Betts)等人打回兩分，紅襪止住了近來的3連敗，林子偉總計4打數1安打，加上前次代打，本季打擊率0.200。至於二壘守備也沒問題，林子偉和隊友合力演出3次雙殺，兩次6-4-3雙殺，一次5-4-3雙殺，三壘手狄弗斯(Rafael Devers)則有1次接球失誤。

儘管季初紅襪塞滿了二游防線，但派卓亞(Dustin Pedroia)臨時回去休養，霍特(Brock Holt)被可愛的兩歲兒子抓傷眼睛，最能撐的紐涅茲(Eduardo Nunez)背部也拉傷了，卡在林子偉前面的3個二壘手全數休兵，另一名優替人史威哈(Blake Swihart)被響尾蛇撿走。除非紅襪還想讓捕手客串守二壘，這次光芒客場3連戰就只能多仰仗林子偉了。

由於3位主要競爭者的打擊都很爛，派卓亞(0.100)、霍特(0.083)、紐涅茲(0.159)，林子偉只要打得好一點，就有更多機會被留下來。

(中時電子報)