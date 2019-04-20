還記得昨天(19日)勇士與快艇打到第3節，杜蘭特與賈麥克格林莫名其妙各被吹1次技術犯規的詭異場面嗎？聯盟官方這次又自打嘴巴了，因為聯盟突然在今天宣布，取消杜蘭特、格林兩人這次的技術犯規，再次證明裁判水準嚴重低落！

才在G1與貝弗利各被吹2次技術犯規，慘遭驅逐出場的杜蘭特，沒想到G3大殺四方，重新展現強大進攻火力之際，突然在第3節還剩8分39秒，莫名其妙被吹今年季後賽第3次技術犯規，原因竟然只是跟賈麥克格林互飆垃圾話。

其實當時兩人互飆垃圾話場面並不激烈，杜蘭特甚至還臉帶笑容，裁判卻突然衝到兩人中間吹T，擺明就想藉此干擾杜蘭特的情緒，幸好他沒被裁判尺度影響，接下來仍幫勇士擴大領先差距到30分以上，更在G3攻下全場最高的38分。

畢竟這些技術犯規吹在貝弗利、賈麥克格林兩名快艇球員身上根本不痛不癢，因為快艇恐怕只會「首輪遊」，反觀杜蘭特在勇士的重要地位，如果真的如此快速累積技術犯規，恐怕很快就會達到7次技術犯規就遭禁賽1場的處罰門檻。

所以杜蘭特才在昨天賽後呼籲聯盟趕緊撤銷這次技術犯規，最後他也得償所願了，只是聯盟這種自打嘴巴的行為，本季實在上演太多次了，這或許是他們太想刻意操控比賽的無言作法，但再這樣下去，季後賽收視率狂跌也不意外了。

(中時電子報)