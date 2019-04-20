網友留言。(網頁翻拍自批踢踢網站)

網友表示很扯。(圖片翻拍自批踢踢網站)

為打擊假新聞！行政院據傳將在批踢踢設置一個官方澄清板，作為公開平台，討論政策和釐清訊息之用。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）政實這項消息，強調不會干涉新聞自由，消息一出，網友驚呆，表示沒有見過這麼扯的政策，這是在設政清版？更有網友譏諷政府邏輯真的讓人大開眼界！

據《自由時報》報導，外界謠傳行政院將在全台最熱門的批踢踢網站設置政府官方帳號，以澄清假新聞和假消息之用。谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）政實這項消息，並表示政院不會干涉言論自由，只是希望有個公開的平台，討論政策和釐清消息。據悉，行政院已在PTT已經創立一個名為「GovClarify」（官方澄清）的帳號。

對此，網友SIRO5566於批踢踢八卦板發文表示，行政院現在是低能兒還是怎樣，假新聞多，該怎麼處理？x這NCC的工作，快叫NCC嚴辦阿！NCC辦了效果不好，那是NCC失職阿！如果媒體觸法，那你該告該罰就該去做阿！跑來PTT開版要帳號是三小？ｘ！

SIRO5566更砲轟，行政院怎不乾脆申請個站長板主，看到不喜歡的言論就說造假該刪還比較快PTT他ｘ的就based on學術網路，他ｘ政治髒手是來入侵三小？蔡英文能別這麼噁心嗎？養一堆公關來推文就算了現在還明目張膽要申請板喔！還一堆喜憨兒在那邊請一下不會怎樣！他ｘ政治踏入校園就是踩到紅線啦！

SIRO5566表示，管你哪個黨，你行政院首長不都具有黨籍身分？這不算政黨干涉？通通滾好嗎，藍或綠都離學網滾遠一點！要發言殺小的，自己申請帳號乖乖登入300、700、1000次再來啦！一天到晚只想走後門來監控人民，噁不噁心！什麼都可以弄，他ｘ的政治干預學網就是踩紅線啦幹！講幾次都行！

底下網友也紛紛砲轟，「推！這次真的噁」、「推！真的有夠扯」、「把政治文全禁就好了，新聞凡提到政黨跟人物全禁」、「開一個澄清專版！管控PTT 這邏輯到底怎麼連結的」、「推這篇！NCC自己無能管不了媒體還亂來」、「澄清然後呢? 媒體沒被罰是有用嗎」、「這政府邏輯真的讓人大開眼界了」、「這會不會太好笑...那各大論壇是否要設置政府澄清專區」！

(中時電子報)