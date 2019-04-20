高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，被視為藍營救世主，無數支持者滿心期待徵召；不料鴻海集團董事長郭台銘突投下「媽祖託夢」參選震撼彈！前行政院發言人胡幼偉勉勵高雄人該自救，認為：「如果老韓真為高雄著想，他只能愈來愈熱，讓韓流為高雄帶來錢流！韓流冷了，高雄也就冷下來了！」

胡幼偉在臉書發文，點破無論用「徵召初選」還是「直接徵召」，都會得到「就是韓國瑜」的結果。所以，根據韓的最新論調，真正關鍵問題，不在於郭台銘的參選與否，而還是在於高雄人沒有展現出足夠的拱韓力道。

胡幼偉分析：「以華人喜歡錦上添花拍馬屁的現實習性，老韓一旦『人在台北心在高』，各方才會爭相拍馬，繼續往高雄經濟發展上砸錢；他不再高升，新聞熱度下降、韓流結束、韓粉解散後，就不會再有那麼多人去高雄做政治投資了。所以，我認為，如果老韓真為高雄著想，他只能愈來愈熱，讓韓流為高雄帶來錢流！韓流冷了，高雄也就冷下來了！」

但韓國瑜沒有看清這點，或是知道但礙於現況不好講，「他也太愛面子，非要高雄人齊聲呼喊，他才願意應高雄鄉親的催促，勉予同意北漂。」胡幼偉寫道。

那麼該如何化解這現況呢？胡幼偉指出：「現在，缺的就是一個讓他北漂的論述或口號。」而這正需文山伯、強強滾和杏仁哥，這類有土性的基層韓粉挺身而出。胡表示：「很簡單。這一陣子，韓粉的拱韓口號弄錯了嘛！照老韓的暗示，這拱韓北漂的口號，不能是『選總統、救台灣』，而應該是『韓國瑜、選總統、救高雄』才對啊！」

胡幼偉強調自己不是韓粉，但必須教韓粉一招，就是「從現在開始，集結高雄韓粉，去高雄市政府前面，齊聲狂喊：『韓國瑜，選總統、救高雄！』連喊一周，照三餐喊，人數愈多愈好，看看有沒有效！」並強調「這口號，才是為老韓解套的通關密語啊！」

(中時電子報)