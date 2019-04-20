越南諒山省一對高三情侶到賓館開房間時，意外看到作風嚴厲的訓導主任，也帶著已婚女老師來光顧，於是通報主任的妻子與女老師的丈夫前來抓姦，自己與女友則趁機落跑。

據Soha網站報導，這對高三情侶日前到鄰鎮一家賓館開房間，男學生發現忘記帶保險套，於是在女友堅持戴套下，下樓購買，沒想到走到樓梯口，就看到訓導主任帶著已婚女老師在櫃台辦理登記，嚇得趕快躲回房間裡。

男學生回到房間後告訴女學生，訓導主任也帶女老師來開房間， 當時男學生從門上貓眼看到2人從門前經過時，遂把耳朵貼在門上算腳步聲，估算2人的房間大概在自己房間右邊7步距離，於是立刻打電話告訴多位好友，訓導主任帶女老師開房間的消息。

高中情侶旅館開房間，意外看到訓導主任也帶已婚女老師來光顧。（圖／翻攝自臉書／Xì Trum 8）

消息曝光後，訓導主任與女老師的另一半，各自帶不少人來到賓館，並聽到房間內傳來爭吵聲和電風扇倒下的聲音，男學生與女學生便趕緊退房，逃離現場，事後網路上就瘋傳主任與女老師被抓姦的3分鐘影片。

影片曝光後，主任澄清因為吃壞肚子、不停地嘔吐，才會在女老師的建議下到旅館休息，當時女老師說「脫掉衣服後，可以給我擁抱」，沒想到女子丈夫卻突然打開房門。事發後主任與女老師已被暫時停職處分。

(中時電子報)