防檢局去年曾召開記者會表示，農藥巴拉刈從108年2月1日起全面禁止販售及使用，屆時如果繼續使用被查到，會面臨最高新台幣15萬元的罰鍰。（資料照片/中央社）

李退之在臉書發文。翻攝李退之臉書

農委會決定明年2月全面禁用農藥巴拉刈，引起農民反彈，農委會前任副主委李退之表示，禁用巴拉刈，農民準備好了嗎？農委會準備好了嗎？他還呼籲行政院長蘇貞昌衝衝衝也要接地氣，不要急就章上路，實非民眾之福。

農委會2018年原決定今年1月起全面禁用農藥巴拉刈，但因農民庫存量太多，而決定延後一年，於2020年2月實施。巴拉划是除草劑，禁用後農民反彈很大，農委會去年還召開記者會表示，巴拉刈禁用後，可用農藥固殺草及嘉磷塞替代藥物，要農民不要憂心。李退之當時擔任農委會副主委，並未強力反對，他今年元月因豐年社長江文豪案悄然下台後，現在地方為參選立委熱身，前天在臉書上直播並po文，反對全面禁用。

李退之在臉書上直播說，農委會只因有民眾喝巴拉刈自殺，而決定全面禁用，但替代藥物固殺草及嘉磷塞對土地傷害更大，農民都有意見，他呼籲農委會、行政院長蘇貞昌接地氣，不要急就章上路。

他並發文說，「衝衝衝要接地氣、顧土地、要食安、挺農民⋯⋯！？ 禁用巴拉刈，農民準備好了嗎？農委會準備好了嗎？」還說，「農藥政策的調整，行政院應該要更接地氣去做，傾聽地方農民的心聲，找出最佳方案，而不是急就章上路，實非民眾之福」。

前任農委會副主委李退之在臉書直播。引用李退之臉書

(中時電子報)