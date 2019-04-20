茱莉安摩爾穿花朵亮片裝，腰間挖空展現好身材。（香奈兒提供）

高級訂製服展間將卡爾拉格斐近年設計完整呈現，展現他挑戰新穎材質的創意。（香奈兒提供）

香奈兒NO.5展間以1400瓶香氛裝飾牆面，各種紙花圍繞，充滿詩意。（香奈兒提供）

大陸藝術家吳觀真以香奈兒女士屏風發想，在頂級珠寶展間創作出巨型屏風，兩者相當益彰。（香奈兒提供）

香奈兒辦展巡迴全球時，總是接地氣，加入更多在地特色。像融合高級訂製服、NO.5香水、高級珠寶3大主題的《Mademoiselle Prive》特展，從倫敦出發，首爾展的鳥籠或香港展的麻將，都讓時尚迷津津樂道，這次移師上海，3大展廳拉出新高度，不僅空間更大、展品更豐富，還邀大陸藝術家吳觀真以香奈兒女士收藏的屏風當靈感，創作3面大屏風，讓綺拉奈特莉接受台灣媒體訪問時更直讚：「這展覽真是太美了。」

走進上海西岸藝術中心廣闊挑高空間，首先映入眼簾是3個做工精緻的旋轉樓梯，拾級而上則各有一扇門連結展場。為何是門呢？原來香奈兒女士在巴黎康朋街31號3樓的創意工作室門口，門上簡單標示「Mademoiselle Prive」，以門連結展覽主軸。門後外方內圓的空間，則分別為讓香奈兒迷難以抗拒的高訂、NO.5、珠寶。

頂級珠寶展間門口標示18，自然是連結巴黎芳登廣場18號腕表暨珠寶旗艦店，一進門就看到吳觀真創作高聳的屏風，靈感來自於香奈兒女士寓所收藏的烏木漆面屏風，這3面分別命名「高山」、「早春」及「愉園」的畫作屏風，以濃郁色調詮釋山、鳥、花等元素，前方則展示星星、太陽、流蘇、羽毛及蝴蝶結等珠寶系列，畫作屏風透光時似乎與珠寶光彩相得益彰。奇拉奈特莉印象深刻的說：「我從來沒有看過所有珠寶系列像這樣一起呈現的方式。」她也相當驚訝，1932年由香奈兒女士創作的Bijoux de Diamants鑽石珠寶，「到現在看來還是這麼摩登。」

走進高級訂製服展間，標示的31來連結康朋街，展場被垂吊層疊的布料分隔，其實這些布料是斜紋軟呢、烏干紗等高訂材質，區隔的各空間則展出已逝時尚老佛爺卡爾拉格斐近年的精采傑作，他挑戰把水泥、鋁、木片，甚至3D列印材料與高級布料、工坊手工細節結合，難得高訂大量呈現，周迅看到這展間時，就讚歎「人的腦子是無限的，很佩服卡爾先生的創造力。」

至於標示5的這間，不意外是香奈兒NO.5展間，先以1400瓶香氛裝飾為牆，並由組成這款香調的五月玫瑰、茉莉、依蘭依蘭等花卉紙雕圍繞，周迅說，自己在格拉斯看過玫瑰，「甚至一起採過，他們真的是手採，不是機器，過程非常有趣的……，看到展廳，就很清楚回想起那些樣子。」但她也特別表示，無論香水、高訂或珠寶，都是女生最愛的東西，這次展覽把這些都連結在一起，「在裡面看到一種無界限的創作。」

奧斯卡影后茱莉安摩爾受訪時也說：「我喜歡在每個房間，他們不只展示個別的服飾或單品，而是談論製作這些作品的工匠們……，我一直喜歡了解這些物件是怎麼來的，誰製作了它們。」她舉例在高級訂製服展間，可從影片了解工匠們如何各自分工，再組成一件華服，或是在N。5展間，能發現香奈兒女士是怎樣選擇這款經典香氛的氣味。

上海站「Mademoiselle Prive」 展覽，西岸藝術中心West Bund Art Center（上海市徐匯區龍騰大道2555號），從2019年4月20日展至6月2日，周一至周日11：00am - 8：00pm。

(中時 )