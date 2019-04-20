前立委孫大千昨日上節目時說，郭台銘跟韓國瑜，他公開表態他支持韓。不是說誰比較好誰比較壞，而是在現階段，台灣貧富差距這麼嚴重的情況下，唯有一個代表基層、代表庶民的人，才能夠在2020，翻轉台灣、改變台灣。(大政治大爆卦)

2019.04.19大政治大爆卦完整版(下) 誰在「抹黑」韓流？ 傳寫信逼吳討徵召 「杜紫宸」道歉！

鴻海董事長郭台銘拋出選總統的震撼彈，但有許多韓粉反彈，前新北市長朱立倫的粉絲也表達不滿。前立委孫大千昨日上節目時說，郭台銘跟韓國瑜，他公開表態他支持韓。不是說誰比較好誰比較壞，而是在現階段，台灣貧富差距這麼嚴重的情況下，唯有一個代表基層、代表庶民的人，才能夠在2020，翻轉台灣、改變台灣。

孫大千說，昨天國民黨主席吳敦義的專訪也透露了一個玄機，就是初選不見得要辦黨員投票，全民調也可以呀!唯一的問題是要怎麼說服參選人。所以他想呼籲所有總統大選黨內初選候選人，如果對自己有信心，就應該學一學朱立倫，成功不必在我，但成功一定有我。這才是有信心的人，不管什麼方案都願意加入，不要用初選的制度去卡人!最糟的就是在初選時卡贏了別人，也未必贏得了大選。不要學民進黨，用各種辦法去卡人，卡掉最強的人。

孫大千覺得，郭台銘跟韓國瑜都各有個人特質跟優點，但不同時空條件背景下，人民會做不同的選擇。他為什麼會公開說，郭台銘或韓國瑜，他會選韓國瑜!不是因為郭台銘不好，而是在這個時代，我們需要韓國瑜來當我們的總統。

孫大千說，他一再強調，台灣現在的經濟最大問題，不是發展問題，而是分配問題。如果是拚經濟發展，郭台銘可以帶著台灣拚經濟，這點毫無疑問，他也絕不擔心。可是台灣今天最嚴重的問題，不是經濟拚得不夠好!

他說，「我們的股市已經連續上萬點10幾個月了，我們的企業盈餘好到不能再好，我們的經濟數續表現，總統都敢站出來說是20年來最好。」但是大家有沒有注意，為什麼台灣人民沒有這種感覺?為什麼會覺得這些政治人物在說幹話?那是因為我們的貧富差距已經大到沒有辦法再容忍了!

如果今天台灣要選一個未來的領導人，孫大千說，是要選來解決「分配」的問題。那麼我要選一個真正能代表基層的人，能夠代表庶民的人，能夠從一般普羅大眾角度來看，關心大家生活的人。

為何韓國瑜的拚經濟會讓大家有感?孫大千說，很多企業界大老闆，包含郭台銘，當初都覺得賣水果算什麼?賣水果對大老闆來說也許不算什麼!今天韓國瑜簽的這些訂單，對鴻海、對台積電來說，也許不算什麼，可是這些大老闆從來沒有想過，這點錢對農民、對漁民來說很重要，非常重要。

韓國瑜拚夜市觀光好像也不算什麼?孫大千說，的確比起大立光那些股王來說，不算什麼!可是當夜市變景氣，當觀光客變多的時候，對每一個攤商來說，每天或每個月增加個幾千、幾萬塊就已經很多了。

孫大千再度說，所以他一再強調他為什麼支持韓國瑜?不是因為其他人不好，而是在這個時代，我們要解決台灣經濟最嚴重的問題，就是「分配」的問題。只有韓國瑜能代表普羅大眾、基層百姓。他認為只有在這個時候，推出韓國瑜選總統，來領導2020，才能夠有勝算，才能夠真正翻轉台灣!

(中時電子報)