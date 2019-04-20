人們偶時「手滑」、「手殘」做出意外之事而捶胸頓足，為常有之事；但印度國會大選時，一名男子不小心投錯黨，超懊悔的他竟然一怒之下剁指洩憤。

根據印媒《新德里電視台》（NDTV）報導，印度北方省（Uttar Pradesh）選民、25歲的庫瑪（Pawan Kumar）對於電子投票機的符號感到困惑，19日把票不小心投給總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（BJP），而非自己支持的大眾社會黨（BSP）。

庫瑪在一段影片中表示，「我想要投給大象，卻投給了花。」印度人民黨黨徽是蓮花，反對莫迪政府的大眾社會黨（BSP）黨徽則是大象；這些黨徽會放在候選人照片旁邊，供選民辨識。

庫瑪返家後心煩意亂，竟用切肉刀剁下自己的手指洩憤。庫瑪手足強德拉（Kailash Chandra）表示，這是他第一次投票，原本很高興，但「但他意識到自己的錯誤時十分懊悔，而每當看到染色的食指都會感到相當心煩意亂，因而剁下塗有墨水的手指」。庫瑪也強調，這純粹是出於錯誤，而並非被逼的。

印度國會大選號稱是目前全球規模最大的選舉，從11日開始印度全國共有1709個登記的合法政黨，共推出近萬名國會議員候選人，由近9億的選民投票在104萬個投票所選出543席國會議員。不過選舉賄選與暴力事件頻傳，如西孟加拉省傳多起選舉暴力，東北部特利普拉省因治安問題投票被延後，南部坦米爾那都省一處選區因賄選也被取消投票。

自二階段投票後，將陸續在4月23日、4月29日、5月6日、5月12日和5月19日舉行另5階段投票，並於5月23日統一計票後公布大選結果。

(中時電子報)