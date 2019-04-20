球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在蒙地卡羅大師賽爆冷出局，8強戰他被梅維德夫(Daniil Medvedev)以6-3、4-6、6-2擊敗。喬柯維奇去年也在這裡慘敗(止步16強)，他說風很大變數很多，稱讚梅維德夫的勇猛：「他的反拍和移位都大幅進步，這場勝利是他應得的。」

世界排名第2的「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)則一路挺進，可惜沒能對決喬柯維奇。不過這次冠軍比較無關緊要，就算納達爾摘冠，排名也無法超越喬柯維奇。因為納達爾是上屆冠軍，他衛冕成功也只保住自己積分(8725分)，喬柯維奇(11160分)去年打太爛，本屆止步8強反而增加了90分。

簡單來說，如果納達爾衛冕成功，他與喬柯維奇的差距會擴大到2435分。剩餘的紅土賽季都是同樣情形，納達爾去年戰績好，他必須每場奮力才能守住積分，喬柯維奇去年沒怎麼打紅土，今年愛打不打都沒差，他就算每場都首輪出局還是可以穩坐球王到6月。

不過在6月法網之後情況將會翻轉，喬柯維奇要保衛大量的積分，因為他拿手的比賽都在下半年。納達爾反而紅土賽季之後就輕鬆了，只要有人爆冷幾次去把喬柯維奇拉下馬，納達爾就有機會搶回世界第1。

(中時電子報)