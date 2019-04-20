面對就算肯巴沃克在合約年創下生涯新高場均25.9分，本季領軍黃蜂拿到39勝43敗，卻仍沒法晉級季後賽結局，黃蜂老闆喬丹終於忍不住公開放話，強調自己相當不爽球隊現況，可惜如今他拿不到球，只好默默接受這種殘酷現實！

「以我現在所坐的位置(球隊老闆)，內心感受相當糾結，」從2010年開始擔任黃蜂老闆的喬丹表示，「因為我沒辦法把球拿在手上了，看到球隊輸球我也很抓狂，可是整體而言，這些建構球隊的過程，讓我仍然感到很有意思。」

儘管喬丹擔任球員期間創造不少紀錄，可惜他當起球隊老闆或高層似乎不太稱職，除了當年決定挑選「水貨狀元」夸米布朗，從他開始擔任黃蜂老闆至今，黃蜂僅闖進季後賽3次，也全都止步季後賽首輪，感覺如同扶不起的阿斗。

比起抱怨不爽黃蜂再次無緣季後賽，喬丹當前的首要工作，還是想辦法留住肯巴沃克，因為沃克早已放話想去可以爭冠的強隊，假如沃克今年夏天決定走人，黃蜂勢必回到球隊重建的原點，想要闖進季後賽，更是遙不可及的夢想。

(中時電子報)