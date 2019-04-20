網友留言。(圖片取自郝龍斌臉書)

鴻海董事長郭台銘表態參與國民黨總統初選，過程中外傳前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌扮演一定角色。對此，郝龍斌今強調，絕對沒什麼「拱郭卡韓」的說法，他更稱郭韓兩人都是好朋友，對他都一樣重要！不過，網友可不領情，痛批郝龍斌「太x噁心了！你們這些藍營高層、菁英，只會鬥爭自己同志，只會權謀政治算計」！更有網友表示貴族了不起呀！

對於推郭棄韓的傳聞，郝龍斌於臉書發文澄清，要先嚴正否認現在市面上各式「灑狗血的宮鬥劇本」，裡面有見縫插針的、有看熱鬧的⋯但都不是事實！「首先，對我個人來說：絕沒有什麼『推郭棄韓』，郭董要參選是他個人意志，他的個性有誰能去影響」？

郝龍斌再表示，其次，韓市長目前是國民黨內、也是枱面上不分藍綠白最強人選；只要他有意願投入的話，沒有人能棄的了韓市長。「他們二人都跟我有共事合作的情誼。去年年初，韓市長來找我幫忙高雄市長選舉募款，我沒有二話。前兩週，郭董來找我諮詢一些選舉心情，我也同樣基於朋友給予個人經驗分享。他們都是我的好朋友，對我來說一樣重要」。

做人要有情有義！郝龍斌表示這是他堅信的點！「我挺韓國瑜不是一天兩天的事，從我擔任台北市長開始。我認同郭台銘也不是今天才改變，早從我2017年競選黨主席時就曾表態。所有一切可受公評和檢驗。我想不是什麼事都要逼人選邊站、或和誰為敵。而且我也相信只要有心、有格局，韓國瑜、郭台銘都不會讓大家失望的」。

不過，郝龍斌的自白，網友可不領情，紛紛痛批「國民黨太x噁心了！你們這些藍營高層、菁英，只會鬥爭自己同志，只會權謀政治算計！打了韓市長一巴掌還認為他幫國民黨是理所當然？憑什麼！沒有1124的韓流，你們國民黨現在還趴在地上被人踩！噁心的爛黨！2020希望你們輸到脫褲！韓粉轉郭粉？做你x的春秋大夢吧」！

還有網友直言，「韓國瑜北農被打壓時，國民黨在哪？韓一個人對抗大怪獸，2018挽救了國民黨，國民黨是爛到不懂感恩嗎？郭董2016在哪？2018又在哪？明明就是趁韓困境卡韓卻一直說韓不表態參選，韓不便表態但韓粉都相信韓市長為了台灣，為了中華民國，為了台灣苦人多，最後會接受徵召。我曾經拋棄了國民黨，2018因為韓我回來了，現在我終於明白噁心的國民黨還是一樣噁心」。

(中時電子報)