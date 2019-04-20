想要環遊世界不需要出國！台灣唯一禮贈品國際專業展「台北國際禮品暨文具展」，於4/18～4/21在台北世貿一館盛大展開！350個國內外參展廠商，以及近500個展示攤位，以「最心意」、「最創意」、「最實用」、「最實力」為展覽4大主軸，帶你大開眼界、玩得超嗨！現場也邀請到知名網紅同步直播、走逛各特色展區，讓更多人能夠同步欣賞到今年特展的特色商品。
今年的禮品暨文具展非常不一樣，展出多項傳產業者轉型之新創品牌、創意電子科技及異國風格禮贈品，預計將吸引國內外約1萬5千名買主前來參觀採購。其中，還有許多吸睛的創意商品，像是有以綠色環保就地取材為訴求，以蜂蠟抗菌特性研發的蜂蠟布；結合原木及特殊刷毛的原木吸管及牙刷，除了環保以外，皆具美感又實用。
九國禮贈品同台競技 各領風騷超吸睛
異國文化特色的禮贈品也同樣精采，今年有來自中國、香港、不丹、尼泊爾、日本、祕魯、韓國、史瓦帝尼、中南美洲等九國參展，風格特色大不相同、各領風騷！今年日本展出高知縣及愛知縣在地的陶製藝品及質感生活家用品，瓜地馬拉在地圖騰製成的風格飾品等生活用品。
廣受好評的「文創新秀區」這次也沒缺席，今年是第三屆，將台灣原創新實力展現出來；除此之外，還有文創趨勢研討會、文創產業洽談媒合會、DIY手作體驗等，更有網紅會在現場直播、打卡，以及Lucky Dice和熱門產品發表會等等熱門活動，讓人非常期待！
今年台北國際禮品暨文具展國內外業者可憑名片免費換證入場，一般民眾票價只要新臺幣100元，此外，禮品展首次於展覽最後一天(4/21)開放小朋友入場。最後兩天的展期，歡迎前來尋寶！更多參觀資訊請至活動官網查詢。
2019台北國際禮品暨文具展
地點：世貿一館
展期：2019/4/18~21
詳情請見
(中時電子報)
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