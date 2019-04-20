愛黛兒與老公Simon Konecki離婚。經紀人對美聯社證實，「愛黛兒與伴侶已經分開，兩人會繼續用愛撫養兒子。他們一如既往地注重隱私，不會再有進一步評論。」

愛黛兒與前夫2011年開始交往，2012年生下兒子Angelo，2016年秘密結婚，直到2017年在葛萊美獎上感謝「老公」才終於公開承認兩人已婚關係。

(中時 )