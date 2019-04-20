愛黛兒結束3年婚 和平分手共同撫養7歲兒 09:582019/04/20 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 愛黛兒2017年結婚，如今傳出離婚消息。（翻攝自網路） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 愛黛兒與老公Simon Konecki離婚。經紀人對美聯社證實，「愛黛兒與伴侶已經分開，兩人會繼續用愛撫養兒子。他們一如既往地注重隱私，不會再有進一步評論。」 愛黛兒與前夫2011年開始交往，2012年生下兒子Angelo，2016年秘密結婚，直到2017年在葛萊美獎上感謝「老公」才終於公開承認兩人已婚關係。 (中時 ) #愛黛兒 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 平秀琳《深喉嚨》又一神吐槽 王世堅當眾笑場！ - 娛樂 許志安偷吃小三 苦苓曝男人出軌4原因 - 娛樂 黃心穎疑設局許志安 「報復」鄭秀文為搶.... - 娛樂 歐陽妮妮深V泳裝！一躺下碗公奶溢出 腿根被看光 - 娛樂 2020贏定了？許聖梅悲觀揭「韓粉激憤心聲」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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