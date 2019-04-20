淡水〈蘊泉庄〉度假飯店館內所有客房都是套房，最小房型自23坪起跳。（圖／姚舜）

〈蘊泉庄〉度假飯店所有套房中都有餐廳和廚房，非常適合長天數度假。（圖／姚舜）

新北市淡水新開了一家休閒度假飯店，且是All Suite全房式的溫泉度假飯店，同時它也是淡海輕軌線通車後，唯一步行即可抵達的河灣海景度假飯店，這個新飯店叫〈蘊泉庄〉，並自即日起開始低調試營運。

淡水〈蘊泉庄〉度假飯店是養生小豪宅改裝，建築外觀請到日本北井建築設計事務所設計。（圖／姚舜）

淡水〈蘊泉庄〉設有男女大眾祼湯區，並以現代禪風設計，提供類似露天風呂的體驗。（圖／姚舜）

看好淡海輕軌通車後觀光休旅商機大增，鴻寬國際開發在淡水紅樹林投資興建的原「中瑞禮寓」酒店式公寓，已全面改裝為溫泉度假飯店，並以全新品牌「蘊泉庄」切入市場。由於當初最早是以「養生小豪宅」的概念規畫，所以如今重新定位為休閒度假飯店時，硬體設施與軟體服務與傳統飯店截然不同，提供給旅人的度假感受也很不一樣。

〈蘊泉庄〉度假飯店館內餐廳緊臨戶外花園，客人可走出戶外休憩、享用甜點喝咖啡。（圖／姚舜）

淡水〈蘊泉庄〉度假飯店的Check in大廳，裝潢設計氣派大器且舒適時尚。（圖／姚舜）

淡水〈蘊泉庄〉度假飯店客房內的家俱與電器設施一應俱全。（圖／姚舜）

旅客下榻淡水〈蘊泉庄〉度假飯店，每日早餐都會由服務人員送到客房內可在房內享用。（圖／姚舜）

〈蘊泉庄〉G樓層中復古懷舊的照相館帶領旅人重溫舊夢，是IG打卡的好去處。（圖／姚舜）

從台北到淡水紅樹林〈蘊泉庄〉其實頗方便，搭淡海輕軌綠山線到第一站「竿蓁林」下車，步行幾分鐘就可到達飯店。帶有一股「隱世」氣質的〈蘊泉庄〉，外觀是日本建築師事務所設計，為一地下2層，地上14樓的雙棟聯通建築，全館共有78間套房與１間餐廳，以及各式休閒娛樂、健康美容設施，同時並有spa和溫泉。

由於是養生小豪宅改裝再出發，所以〈蘊泉庄〉的78間客房全是套房，5種不同房型，最小房型23坪起跳，每間套房中有客廳、餐廳、廚房、主臥房與一和室房，且所有套房均有景觀陽台並面向淡水河灣海景。

淡水〈蘊泉庄〉度假飯店2樓設有名為「飲冰室」的閱讀休憩空間，提供獨特的茶酒特調。（圖／姚舜）

〈蘊泉庄〉每間客房都有河灣海景景觀，並都有大型陽台，高樓層大坪數的套房陽台布置宛如villa。（圖／姚舜）

淡水〈蘊泉庄〉每種房型中除有大臥室，並另有一間和式房或單人房，可接待成員較多的親子家庭或陪伴長者旅行的客人下榻使用。（圖／姚舜）

〈蘊泉庄〉每間套房中那獨立的和室房或單床房可提供親子家庭客層使用，也可以讓陪伴長者一起旅行度假的孝親子女或是隨行的Helper住宿，這樣的規畫，讓「家庭旅遊」的概念可以向上與向下垂直延展，而不再「爸爸媽好帶小朋友度假」的狹義式「親子旅遊」。

淡水〈蘊泉庄〉度假飯店規畫有一間餐廳，菜單提供帶有台灣元素的跨菜系無國界料理。（圖／姚舜）

淡水〈蘊泉庄〉度假飯店的每間房內都有溫泉泡湯池。（圖／姚舜）

淡水〈蘊泉庄〉度假飯店的套房浴室內除有泡澡浴缸，並設有養生SPA浴座，坐著即可淋浴與水療。(圖／姚舜）

〈蘊泉庄〉的每間套房都有陽台且全部都面對河灣海景，房內空調可以預熱冷暖並定時暖房，乾濕分離的衛浴全都很貼心採無障礙設計。浴室內最特別的是養生SPA浴座，客人可以坐著淋浴及水療，這最早雖是為方便長者設計，如今則是飯店的體感「潮設施」。

淡水〈蘊泉庄〉強調客製化服務，客人入住房內後，服務人員會立即奉上特製的迎賓飲品。（圖／姚舜）

淡水〈蘊泉庄〉度假飯店館內設有可容納54人的階梯式「影戲院」，除觀賞電影並可作為企業會議使用。（圖／姚舜）

〈蘊泉庄〉標榜「個製化」服務，客人來到飯店是在房內辦理Check in手續，而且這飯店並有turn down開夜床服務，開夜床時服務人員並會送上安神的桂圓茶放置於床頭櫃。此外號飯店並提供交通接送服務，帶客人到淡水每個著名的景點吃喝玩買。

〈蘊泉庄〉的館內設施很多樣且滿足不同客層度假休旅需求，且每個設施都取了「文青」名稱。2樓「飲冰室」提供獨具特色的茶酒特調佐書相伴，「論事居」顧名思義是會議空間， 提供中小型公司行號會議團體使用。「健身房」提供體能訓練健身器材，「親子童玩間」如座落於北歐城市裡的小社區，提供親子樂活運動Wiserball，木工坊、小超市、廚房餐廳、圖書區..等歡樂設施。G樓設施有一個充滿台灣舊時光韻味的照相空間「古意照相館」，浪漫大正時期的復古擺設，讓旅客留下充滿回憶的紀念寫真，體驗懷舊照相館攝影樂趣，穿越時空，畫面交錯著時髦的影中人相。另有提供預約視聽KTV包廂「蘊樂府」，自由選擇所喜愛的歌曲盡情歡唱，還有可容納54位的「影戲院」不定期播放各式主題電影，旅行之餘享受大螢幕的視覺震撼。

1樓「沐天澤」為男女分別使用的公共裸湯區，禪風設計傳遞慢活美學氛圍，「蘊芳療Yun Spa」空間提供迎賓洗禮、客製化諮詢、沐手儀式及療程體驗，以英國皇家有機精油保養品牌Bamford提供頂級身體療癒及臉部護膚保養服務，讓來訪的貴賓沉浸在優雅純淨的植物香氛中，身心靈達到完美平衡。

淡水〈蘊泉庄〉規畫有自然風格的「親子童玩間」，有小朋友的家庭到此度假可以使用。（圖／姚舜）

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