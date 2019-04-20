MY GOODNESS THAT'S SPICY 🥵 pic.twitter.com/s25q5DO3tT — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年4月20日

暴龍這1勝也太驚險了！20日作客來到奧蘭多的暴龍，靠著席亞卡攻下季後賽生涯新高30分，外加11籃板、4助攻，驚險以98比96氣走地主魔術，除了取得2勝1敗領先，也搶回主場優勢，林書豪此役再次坐足冷板凳並未上場。

儘管來到客場作戰，暴龍一開賽仍打出10比0猛攻，成功取得兩位數以上領先，可是魔術迅速回穩，靠著艾薩克、泰倫斯羅斯兩人火力追上，暴龍主控羅瑞更在次節吞下個人第3犯，可惜暴龍總教練納斯仍然不給林書豪上場發揮機會。

雙方打完上半場，暴龍僅以48比45小幅領先，儘管來到第3節，地主魔術一度反以61比60超前，暴龍卻靠席亞卡、丹尼格林兩人火力，打出瘋狂16比0攻勢，比數一下子變成暴龍76比61大幅領先，魔術徹底被打到措手不及。

可是魔術仍沒宣告放棄，打到最後1分55秒，魔術再次追成4分差距，幸好席亞卡馬上拋進兩分，不過泰倫斯羅斯最後41.4秒投進三分球，比分變成93比96，里歐納德最後12.9秒兩罰俱中，比賽也在佛尼爾搶投三分不進當中落幕。

除了席亞卡打出季後賽生涯代表作，里歐納德也替暴龍貢獻16分、10籃板及4助攻，丹尼格林13分，羅瑞12分、10助攻與5籃板。看來林書豪已被納斯認定球隊第11人，除非大幅領先或落後，否則想看豪哥上場越來越困難了。

(中時電子報)