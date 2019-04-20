台中市台灣大道中興街草悟道麥當勞前，20日凌晨2時許發生一輛保時捷凱燕休旅車自撞護欄後翻覆，從休旅車撞到車子四輪朝天全毀、現場一片狼藉來看，可見當時車速相當快，現場一名吳姓男子目擊事發過程，立即打119報案，救護人員隨即趕抵現場，所幸車上2人均有意識，但42歲廖姓女子駕駛，酒測值高達0.41，37歲許姓男乘客酒測值也高達0.86，被警方依公共危險罪送辦。

警方指出，第一分局交通分隊員警初步調查，肇事的自小客車原本沿著台灣大道慢車道東往西（火車站往郊區）方向行駛；行經館前路口前疑因精神不濟、未注意車前狀況，碰撞到快慢車道分隔島旁護欄後翻車。

保時捷翻覆後，壓毀停在路邊的多台機車。（圖／翻攝自爆料公社）

保時捷酒駕，140公里撞護欄四腳朝天翻車 。

警方調查，駕車是42歲的廖姓女子酒測值達每公升0.41毫克，同車的男子酒測值也高達每公升0.86毫克，所幸送醫救治後均無大礙；詳細肇事原因，將由交通分隊蒐集相關跡證後，陳報警察局交通大隊進一步分析研判。

保時捷140公里撞護欄四腳朝天 麥當勞險遭殃（中天新聞）

目擊者吳男表示，他載老婆去麥當勞消費，卻直擊這場怵目驚心的車禍事故，並立即在臉書上開啟現場直播，他說，當時保時捷行駛台灣大道慢車道，車速估計140公里以上，完全沒有煞車就直接撞上車道的紐澤西護欄，保時捷當場翻個四腳朝天，還壓倒路邊停放的機車。

吳男見狀立即將車停在後方，並打119報案，救護人員不到2分鐘便趕抵現場，所幸車上2人救出時都還有意識吳男事發時直呼，好險當時老婆要吃麥當勞，他將車停下來才未受波及，否則可能直接被撞上。

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(中時電子報)