台北市議員王世堅上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.04.19新聞深喉嚨 "徵召初選"！ 吳定調遊戲規則 郭韓皆上擂台"終局之戰"？

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，鴻海集團董事長郭台銘突投下「媽祖託夢」參選震撼彈，讓藍營與藍營支持者陷入膠著。身為民進黨人，卻反郭挺最「難纏」的韓選總統，台北市議員王世堅暴怒：「我很簡單講啦！2個字『格調』！這是個社會格調！喂台灣首富宣布參選，整個社會就趴下去！這成何體統！」

王世堅在節目《新聞深喉嚨》激動表示：「坦白說對我們民進黨來講，郭台銘好打，韓國瑜難纏！所以照說，我們應該是樂見郭台銘出來，不過我要表達反對的意思！為什麼？我很簡單講啦！2個字『格調』！這是個社會格調！喂台灣首富宣布參選，整個社會就趴下去！這成何體統！」

王世堅更進一步表示：「我們台灣是一個……我在他三天前宣布的時候，我就說！如果國民黨提名郭台銘參選，我就說那2020這一個總統大選，就是『鈔票對價值之戰』！因為我們台灣是一個多元價值的國家，我們追求的是什麼？我們追求自由、民主、平等、多元！我們台灣社會，整個生命力展現的就是說金錢不是一切！金錢不是萬能！金錢不是唯一！這就是台灣價值！」

不僅如此，王世堅也指出：「你看我們整個社會，我就講年輕朋友們好了！年輕朋友們，你看從體育、藝術、美術、音樂，一直到……你看到飲料、美食各方面，我們人員、我們的人才的投入，他們去發揮生命力追求這個極致！他們不是把金錢看那麼重要！鈔票固然是維生的必需品，可是鈔票不是唯一！所以如果國民黨捨韓國瑜，而就郭台銘的時候，我就是說『財神扶正，金錢萬歲』！不是這樣嗎？」

(中時電子報)