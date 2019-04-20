台中市霧峰區為文化聚集豐富之地，深具歷史人文底蘊，市府也大手筆投資交通，發展公共建設。（圖／侑信建設提供）

迎接AI智慧時代來臨，成為「侑信寓見未來」產品特色，規畫雲端智慧居家，住戶可以手機遠端開門。（盧金足攝）

「寓見未來」強調以時尚建築外觀、公設會館，帶動入主霧峰市中心熱潮。（盧金足攝）

「寬悅花園酒店」為小朋友規畫的遊戲空間，蜂巢」造型的元素，運用在霧峰新建案「侑信寓見未來」。（圖／侑信建設提供）

台中市府在霧峰區打造「中台灣影視基地」，預計年中正式營運，將成為全國最大影視基地，霧峰也是文化聚集豐富之地，光復新村、霧峰林家花園等知名地點，深具歷史人文底蘊，交通、公共建設發展，帶動房市行情，在嘉義從買卅間套房當包租公，到蓋出一千五百間學套的侑信建設董事長蕭友信，斥資十億打造「寬悅花園酒店」，投資眼光精準，看好霧峰榮景，推出「侑信寓見未來」，以雲端智慧宅優勢吸引買氣。

房地產成為投資、置產及自住熱門標的，蕭友信說，自己是「田莊囝仔」，有土斯有財，剛開始是在嘉義中正大學的學區附近，買卅間學生套房當包租公，擁有固定收入來源，後來因對建築品質堅持理念，乾脆自己蓋學生套房建案。

多年來已蓋出一千五百間學生套房，提供學子在外求學居住好環境，也讓他在不動產業成為「學套王」，目前在嘉義中正大學附近坐擁八百多間學生套房，每年從學套出租收益上千萬元。

此外，他還跨足飯店業，在嘉義市東區保順路打造「寬悅花園酒店」，從去年七月開始試營運，除了住房率滿檔，占地寬廣氣派的婚宴場地，發揮吸睛又吸金的效益。

蕭友信表示，經營「寬悅花園酒店」，獲很多客人對公共設施的肯定口碑，其中飯店為小朋友規畫的遊戲空間，即運用在霧峰新建案「侑信寓見未來」，尤其「蜂巢」造型元素，是飯店遊戲區設計，可以讓住戶窩在蜂巢空間看書，感受童趣。

針對新興時代趨勢的電動車，社區也設計電動車充電區，方便住戶的電動車快速充電，不必另闢充電設備，為住戶貼心設計還包括物流區，冷凍冷藏設備及儲藏室，為住戶管理最保鮮的物流品。

元盈廣告總經理楊正國表示，在霧峰區熱鬧商圈中正路推案，在基地上發現一棵老樹，對老樹長年居住的地方，建築時特別保留成為社區迎賓樹，代表對這塊土地的傳承精神。

蕭友信說，霧峰區擁有三條交通要道、兩座大學城兩所高中、兩座大型醫療院所，為霧峰帶來就學、就業、居住人口，強大消費需求，全面指向霧峰唯一市中心中正路商圈，看好霧峰地段價值全面躍升，推出「寓見未來」，強調以時尚建築外觀、公設會館，帶動入主霧峰市中心熱潮。

楊正國強調，霧峰交通建設便捷 生活機能完備匯集國道三號、七十四號快速路、國道六號三大交通動脈，霧峰成為中都南向門戶，掌握中彰投三大縣市物流人流集散，絕佳交通位置，亞洲大學附設醫院和霧峰澄清醫院相繼正式營運，豐沛就業機會磁吸優秀人才。

迎接科技智慧時代來臨，成為「侑信寓見未來」產品特色，為住戶規畫雲端智慧居家，住戶可以手機遠端開門，不怕小孩成為鑰匙兒，也能遠端操控電燈，出門時能從網路監控家中長輩或寵物的活動安全，科技化的配置在市場上獲青睞。

(中時 )