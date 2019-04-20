有「最美地下宮殿」之稱的莫斯科地鐵近日將推出新的路線，其中也有陸企身影。大陸企業2017年獲得莫斯科地鐵第三換乘環線4.6公里線路建設合約，將以梅花、雲紋、團壽等「中國風」元素，融入米丘林站的整體設計風格。大陸鐵建莫斯科地鐵項目經理薛立強說，來到俄羅斯修地鐵很像是回到老師家。

陸企此次施工包含3個車站的主體結構、9條隧道等工程，將擔負整個線路中施工條件最複雜的一段。這是俄羅斯首次在地鐵工程中引進外國企業，過去在蘇聯時期不曾有過此情形。

為了向大陸致敬，莫斯科批准陸企參與建設的米丘林站採用「中國風」設計，屆時梅花、雲紋、團壽、八仙紋、「中國紅」等元素將為莫斯科地鐵增添新色彩。

薛立強說，1950年代有大量大陸留學生到蘇聯學習地鐵技術；蘇聯專家也曾參與大陸第一條地鐵北京地鐵一號線的設計，因此「我們現在到俄羅斯修地鐵，是回到了老師家」。

(旺報 )