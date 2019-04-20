英國航太系統向印度提議「伊莉莎白女王」級航母設計

印度將打造第3艘航母，而英國航太系統（BAE Systems）正提出「伊莉莎白女王」級（Queen Elizabeth-class）航母的設計競標。

據《國家利益》（The National Interest）網19日報導，BAE在聲明中說，他們已與新德里討論有關根據「伊莉莎白女王」級的成功設計，打造印度第2艘自製航母（second Indigenous Aircraft Carrier，IAC-2）的可能性。

BAE並強調，設計能調整為滑躍起飛，或是彈射起飛，並能根據印度海軍與當地業者的需求加以修改。

印度目前有滿載排水量45,400噸的「超日王」號（INS Vikramaditya）航母，而這是由前蘇聯基輔級（Kiev class）航母「戈爾什科夫上將」號（Admiral Gorshkov）航母所改造。除了本身的發動機問題不斷外，米格（MiG）-29K艦載機的可靠性也有問題。

而仍在建的印度第一艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant），雖已預定要在2020年海試，但這艘滿載排水量4萬噸的航母就和印度其他國防專案一樣，飽受成本大幅超支等問題所苦。此外，負責供應材料的俄羅斯承包商，也不時和印方起爭執。

(中時電子報)