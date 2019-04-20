男疑闖平交道 遭莒光號撞上身亡 10:122019/04/20 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名男子20日上午疑似闖越平交道，與行經大湖與路竹間的莒光號發生車禍。警方到場協助指揮交通。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 49歲劉姓男子20日上午8時許行經大湖與路竹間的東正線忠孝路平交道時，疑似跨越平交道，被一列莒光號撞上。這名男子傷重死亡。目前該路段採單線雙向通行。 鐵路警察、湖內警方到場後，降下柵欄，先讓列車通過。至於事故原因，仍要進一步調查。 (旺報 ) #平交道 #男子 #單線 #通行 #大湖 也許您會感興趣 推薦閱讀 路口淨空執法週 小心北市33地雷路段 08:242019/04/16 男受困舊衣回收桶 拍打喊救命 04:102019/04/16 陳淑華為民請命 市府允開放 04:102019/04/16 真的是意外？遭普悠瑪撞上轎車駕駛曾輕生 12:292019/04/16 9旬翁暗夜外出水摔倒 警及時尋獲助脫困 16:382019/04/16 影》感情糾紛預告縱火 幸無人傷亡 10:212019/04/17 台南捷運說明會 男子發言指民代阻撓捷運惹毛一票人 00:122019/04/18 網瘋傳蘇花公路災損照 公總：都是舊照 15:022019/04/18 樹林光興街 路權爭議惹民怨 04:102019/04/19 非建築基地 320巷案不利住戶 04:102019/04/19 社會熱門新聞 洗車驚見露「葫蘆腰」辣妹 網暴動：流鼻血了 - 社會 高中情侶摩鐵開房 驚見主任偷吃女師 - 社會 鬼父劣母性侵子女 妹妹長大也要… - 社會 男疑闖平交道 遭莒光號撞上身亡 - 社會 - 旺報 暖暖交流道南下發生死亡車禍 轎車駕駛亡 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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