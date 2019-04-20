49歲劉姓男子20日上午8時許行經大湖與路竹間的東正線忠孝路平交道時，疑似跨越平交道，被一列莒光號撞上。這名男子傷重死亡。目前該路段採單線雙向通行。

鐵路警察、湖內警方到場後，降下柵欄，先讓列車通過。至於事故原因，仍要進一步調查。

(旺報 )