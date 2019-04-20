高雄市的黃金林企業有限公司在高雄、台南以及屏東開設4家「AIP數位家電」實體店面，18日傳出突然惡性倒閉，黃姓負責人捲款落跑，由於店家販售家電價格比坊間電器行價格低廉，但民眾得先繳款才能享折扣等優惠，廠商、會員或團購消費者面臨索討無門，台南政府法制處2日來已陸續受理19件消費申訴案。

由於業者已經潛逃，台南市政府法制處提醒，以信用卡付款購買該公司之商品民眾，應儘速向發卡銀行洽詢，依信用卡定型化契約規定，備妥相關證明文件，如簽帳單、發票、購買證明、收據、使用紀錄、會員卡等，於商品未獲提供日120日內，向發卡銀行提出爭議帳款扣款申請，並預留發卡銀行15日作業時間，以保障自身權益。

至於以現金付款者，可要求「AIP數位家電」公司退款，亦得尋求法律途徑提起民事訴訟維護權益，法制處強調，若民眾後續有需要相關協助，可隨時撥打消費者服務專線1950。

法制處指出，購買預付型商品，消費者須承擔將來業者是否能夠如期提供商品或服務，及商品或服務之品質是否良好等風險，因此，購買前應注意企業經營者商譽、信用是否良好及有無履約保證等，購買前宜審慎評估，切勿因促銷優惠而大量購買，如認價格低廉實惠而欲大量購買時，應儘量採銀貨兩訖或取得一定擔保。

(中時 )