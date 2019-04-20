2020總統大選中，最早受邀到泰國進行政策演講的國民黨總統候選人是誰？不是外界熟知的「太陽們」，也不是高雄市長韓國瑜或鴻海集團董事長郭台銘，而是孫文學校總校長、台大教授張亞中。

孫文學校指出，張亞中從宣布參選以來就一直要求所有候選人要提出治國理念，盡快舉辦政策辯論，但各候選人顯然較醉心於互相卡位，國民黨中央也選擇刻意「冷處理」；這次來自泰國的演講邀約，則凸顯華僑較關心總統參選人的實質內涵。

連續舉辦24屆「中山講座」的曼谷中華會館，由理事長邱菁瑛邀請「孫文學校」總校長張亞中至泰國闡述總統初選的政見，張亞中今日上午搭乘華航班機由台北啟程前往曼谷，並將於周日發表以「21世紀是孫中山路線的世紀」為題的演講，並從孫中山思想闡述其治國理念。該活動透過泰國世界日報等六家華文報社刊登廣告及專文，預計將吸引至少五百名以上華僑前往聽講。中華會館還向孫文學校工作人員表示，曼谷是東南亞最大的華僑聚集地之一，有許多粉絲重視張亞中親筆執寫的「中華文史哲叢書」，因此特別要求孫文學校先寄一百套叢書到曼谷，讓張亞中備感溫暖。而在曼谷之後，香港方面也已經有社團對張亞中發出演講邀請。

國民黨總統候選人產生方式未定，加上近期政局變換迅速，藍營各界皆呼籲黨中央要盡快建立一套可以服人的初選制度。張亞中表示，國民黨支持者必須要有公平的機會認識參選人及其參選理念政策、如何勝選等問題，否則打混仗難有持續戰力，無法感召非國民黨選民，對國家發展更無意義。

張亞中指出，好的理念與好的人選是勝選的兩個必要因素，缺一不可。國民黨初選制度應承載讓黨覺醒、選民覺醒的重任，選民如不覺醒，無論選舉結果為何，台灣都難以改變目前的困局。

孫文學校表示，相對於國民黨太陽及重量級候選人的卡位戰，張亞中從春節前至今，已經於全台各地舉辦超過十場的總統政見說明會，其中在台北一場演講更是連續十二小時，是國民黨有意競選總統的所有人當中，唯一一位已經有完整政策論述的候選人。

(中時 )