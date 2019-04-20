遠見雜誌今公布最新民調，有58％台北市民不願看到台北市長柯文哲選總統，對此，柯文哲上午出席松山慈惠堂孝親感恩成年禮時受訪表示，其實這都不是很好的，這都不是正常國家該有的現象，這種做一半跑出去選舉，他也不認為這是正常國家該有的。

外界力拱高雄市長韓國瑜參選2020總統聲量大，韓國瑜曾表態，徵召他要顧及高雄市民感受，如今最新民調顯示，近6成北市民不希望柯選總統，柯是否也會顧及北市民感受？柯文哲說，大家都有一樣的問題。

針對民調不支持選總統，柯文哲先嘆口氣後表示，還是那句話，其實晚上call in節目雖然看起來很精彩，但是老實講，台灣實在不應該亂成這樣子。

此外，民進黨總統初選仍陷僵局，蔡英文總統昨強調民調不會輸，但繼續民調民進黨會分裂，對此，柯文哲說，他不想去批評人家，不在其位不謀其政，況且他不是民進黨，也不想去批評每個黨的初選。

柯文哲今上午出席活動期許學生要做對的事情，媒體詢問選總統是否也是對的事情，柯文哲強調，我們沒有說一定要怎樣，繼續看下去，但台灣不應該走到現今這麼混亂的局面，糟糕。

(中時 )