農漁子女獎助學金調整。(蘇貞昌臉書)

行政院長蘇貞昌今在臉書宣布，政府為照顧農漁民，決將「農漁子女獎助學金」刪除原本的成績規定外，還將獎助金提高三成。對此，網友怒了，紛留言抨擊蘇貞昌選前又再大灑錢，「選舉到了福利又來了，都是百姓税金啊」、「拿著國庫撒錢，變相買票」。

「農漁子女獎助學金」已行之有年，申請都有門檻，包括學生父母最近一年度綜合所得總額未超過新臺幣114萬元、前一學期學業成績平均70分以上，德行成績乙等或70分以上，成績要70分以上等，但行政院長蘇貞昌今天在臉書上宣布取消原本的成績規定，還將獎金提高3成，公立大專院校每學期從5000元提高為6500元，私立大專院校從1萬元提高為1萬3000元，公立高中職從3000元提高為4000元，私立高中職從5000元提高為6500元，等於獎助學金金額全面提升。

蘇貞昌還在臉書上說，他來自農業大縣屏東、當過屏東縣長，深知農家子弟就學的難，解習題不難，難解的往往是經濟困難，他覺得，政府就是應該要替上進的農家子弟排除萬難。

但許多網友不領情，紛留言表示，「選舉到了福利又來了都是百姓税金啊」、「依我看民進黨也是一樣，拿國庫圖利特定族群，拿著國庫撒錢，變相買票」、「果然是廢物政黨，台灣勞工過勞死，排名第5名，無法解決，又在變相買票」。

還有網友說，「這不就是農業縣輸太多所以在灑錢？哪有什麼你務農就補助？」、「哇咧！真是在做政治買票？既然如此，學生獎助學金也應該擴及勞工人員的子女，不應只獨厚農漁來的這民子女」、「所以只要農漁民子弟，不管成績多爛也能拿獎助學金？這樣灑錢方式不是買票什麼才是？這樣的國家不會倒才怪」。

(中時電子報)