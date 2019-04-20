泰籍男子客死他鄉，無家屬處理後事，台中市政府警察局第六分局工業區派出所警員曾意騰經幾番波折後，協助泰國家屬來臺辦理後事，深獲家屬感激。

警方指出，泰籍男子於今年3月23日在家中意外死亡，該男與台籍趙女於泰國辦理結婚登記，返台後未向我國戶政機關辦理結婚登記，只有當時在泰國結婚的照片為證，又泰國的結婚證書亦放在泰籍男子的泰國老家，我國法律上難以確認泰籍男子與趙女是否有婚姻關係。

依法必須請泰籍男子的家屬來台協助辦理後事，趙女十分焦急，深怕丈夫客死他鄉，回不了泰國安葬。因趙女與泰籍男子的家屬少有聯絡，只有臉書通訊軟體的聯絡方式，曾警員鍥而不捨的調查，經過幾番波折後終於找到認識亡者家屬的泰國友人，透過友人做翻譯與家屬取得聯繫並告知噩耗。

經警方了解泰籍男子的家屬經濟生活困頓，買機票來台對他們來說是一項龐大的負擔，趙女本身經濟狀況也不好，無法協助購買機票，曾姓警員見此窘狀，主動幫忙家屬聯絡泰國在台辦事處洽詢協助來臺方式，惟該單位亦無相關經費可供資助。

曾姓警員靈機一動便聯絡民間慈善團體慈濟基金會尋求協助，在曾姓員警努力與該團體接洽並訴說民眾的困境後，慈濟基金會功德捐贈家屬泰國來回機票，讓亡者的兒女能夠來台辦理後事，並給予急難救助金，補貼家屬生活上的開銷。

警方指出，在警方協助下，日前家屬終於備妥相關文件來台，順利取得檢察官所開立之死亡證明，讓家屬能於4月17日將亡者之骨灰帶回他的故鄉泰國安葬。 趙女及泰國家屬表示，所幸有工業區派出所曾警員的熱心協助，才能順利將亡者後事辦妥，對於警方熱忱之服務，由衷的感激。

(中時 )