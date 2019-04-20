國民黨初選內耗！ 強強滾怒：糟塌「土包子」

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，被視為藍營救世主，無數支持者滿心期待徵召；不料鴻海集團董事長郭台銘突投下「媽祖託夢」參選震撼彈！眼看韓國瑜參選2020希望越來越遠，資深媒體人黃暐瀚表示，國民黨確實擁有「搞殘黨內政治明星」的特殊技能。

黃暐瀚於臉書發文，連續兩天，談韓國瑜現在遇到的狀況，眼看韓國瑜空有人氣跟民意，卻離2020越來越遠，事實證明，國民黨確實擁有「搞殘黨內政治明星」的特殊技能。

所謂「非韓不投」，黃暐瀚表示，不是鼓吹「韓粉們」不要支持國民黨內除了韓國瑜之外的任何參選人，這是一個已經存在的「現象」，不是我在刺激韓粉「別投國民黨」。

黃暐瀚再表示，每天要看幾千的留言，幾百個私訊，他清楚這是一股很強烈的「民意」，甚至可以說是一股「憤怒的民怨」，日前他在《POP撞新聞》連續接了幾通叩應，從打電話進來的高雄民眾的談話可以證明，他沒有亂說。

黃暐瀚指出，從去年被放到高雄選市長，到年底一舉創造奇蹟，韓國瑜從來都不是藍軍的寵兒，他是棄子，是那種你自己上去打擂台，打傷打殘之後，下台自己去敷藥休息那種「沒人期待、沒人照顧」的「Ｃ咖」。誰能想到，Ｃ咖變成Ｓ咖，韓國瑜的「高雄奇蹟」，不是哪位國民黨高層給他的，是他自己拚出來的。

面對2020，韓國瑜絕對強於眼前所有參選人。但黃暐瀚指出問題點所在，但礙於機制與對高雄的責任，他不能初選，也不能出來。吳敦義主席的「徵召初選」說，並不能解決眼前的問題，我高度懷疑，韓國瑜會願意接受「出來初選的徵召」。

黃暐瀚認為，這件事情（2020總統大選），還是丟回韓國瑜的身上，讓你自己決定要不要選？如果不要，那就別再多談。繞了一大圈，問題還是沒有解決，政治是實力原則，等到六月底七月的時候，如果韓國瑜的民調，依舊高於「郭朱王周」四大天王的話，那國民黨，該怎麼辦？

(中時電子報)