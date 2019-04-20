「廉政魔法學園」多元的互動設計，廣邀親子參加，希望藉此讓廉潔教育向下紮根。（陳世宗攝）

廉政宣傳也可很活潑！台中市政府政風處與法務部廉政署與15個中央地方政風機關共同舉辦廉潔教育校園宣導專車系列活動巡迴各縣市，首站20日停靠國立自然科學博物館，以「廉政魔法學園」多元的互動設計，廣邀親子參加，希望藉此讓廉潔教育向下紮根。

「廉政魔法學園」結合台中市中小學科學教育園遊會共同舉行，副市長陳子敬與廉政署長鄭銘謙裝扮成魔法師，一起為16個「廉政班級」進行開課儀式，並接受「廉潔小記者」採訪，過程溫馨有趣。活動鼓勵父母帶著孩子一起體驗精心設計、結合科學與廉潔、誠信及貪腐零容忍等意識的闖關遊戲。

此外，也有創新廉政融入式教案、廉政動畫、四格漫畫、廉政故事集、廉政劇場、廉政造型玩偶等，希望以輕鬆活潑的方式，讓法治教育向下推廣、萌芽。現場親子反應熱烈，直呼有趣又很有意義。

廉政署長鄭銘謙說，今年廉政署綜整全台各政風機構30項具有特色的廉潔教育宣導計畫，並統籌規畫辦理「廉潔教育校園宣導專車系列活動」，主視覺設計取其專車意象的形式，搭配具代表性的廉潔寶寶人偶，開往臺北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、臺東縣及澎湖縣等8個主要活動場地停靠，同時串連全臺各政風機構的廉潔教育校園宣導資源及亮點成果展出。

台中市政府政風處長許金來表示，政風處今年與教育局合作兩場大型活動，包括正在進行的「深耕英語．廉結國際」校園誠信品格系列活動，以及今日的「廉政魔法學園」活動，希望以更活潑更多元的方式，將廉潔觀念從孩子們歡樂學習過程中，深植學童的腦海裡。

「廉政魔法學園」安排7隻造型可愛的廉政布偶亮相，組成「正義連線」，包括「閰小妹」、小海龜「強強」、神獸「廌寶寶」、蜜蜂「嗶啵」、陽光寶寶「小風」、「高通通」、熱氣球「T寶」，政風處說明，為吸引小朋友體驗廉潔教育，每個廉政布偶平時在廉政宣導場合都扮演親善大使，讓粉絲互動、合照。這7隻寶寶會隨著專車活動前往北、中、南、東及澎湖各站。

(中時 )