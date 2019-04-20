民進黨「蔡賴之爭」似乎難以平息，尋求連任的蔡英文總統19日說「一旦舉辦初選，民調就會有競爭，民進黨也就會分裂，沒有團結的民進黨，台灣就一定守不住。」退出民進黨的前立委林國慶昨在節目上說「聽這句話快吐血了!」

總統蔡英文昨對支持者明白表示，如今民進黨只有一個選擇，就是只有團結一途，「一加一一定大於二」，很多人主張「民主機制要用民調，但一旦民調下去，民進黨就會分裂，因為有民調就會有競爭、有競爭就會產生攻擊」，攻擊之後該如何收場？因此她要跟大家說，民進黨最好的方法就是要團結，才能讓政權延續下去，改革繼續下去，也才能守住台灣的自由民主。

對於蔡英文說「一旦民調下去，民進黨就會分裂」，前立委林國慶昨在《關鍵時刻》說，「我聽這句話快吐血了你知道嗎?」他本來還期望說，妳拖時間讓你拖，拖到5月22日後還是要初選，但是今天說這些話「聞到味道了」，沒有要初選!因為初選會分裂，分裂就會破壞團結，破壞團結就不會贏。輪到妳要選的時候說，不要初選最好，要團結。

劉寶傑說，以前民進黨為了拚選舉上街頭流血流汗，現在說一個初選都不要。林國慶說，初選不要的話，是為什麼縣市長、議員全都拚的血流成河?為什麼地方縣市長、縣市議員都要初選，就總統不用?妳不是為了妳自己?保證妳還有參選的權利?

林國慶嗆小英「不要辭主席就好嘛!」自己規定就好嘛!既然已經辭掉黨主席了，新的主席卓榮泰也遵循我們過去的民主價值，用民主的過程來產生候選人，而且沒有現任優先都講好了。可以這樣一改再改，改到現在「翻臉了!」現在說初選會破壞團結，會輸!

林國慶叫小英去問綠委陳明文會不會輸，「妳如果會贏，會再連任，陳委員要栽培他兒子，就不用讓他去柯P身邊當副發言人，人家已經看你選不上了!他兒子已經去柯P那邊了，妳還看不懂。」

(中時電子報)