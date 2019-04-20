老驥伏櫪的左投沙巴西亞(CC Sabathia)拿到今年首勝了，20日洋基再戰皇家，沙胖先發5局僅失1分(無責失)，送出5K，幫助洋基以6-2獲勝。然而洋基投手狀況時好時壞，沙胖也不能太操，高層正考慮是否啟用「C計畫」出動小聯盟的岡札勒斯(Gio Gonzalez)支援。

沙在3局上出現危機，保送、短打、失誤讓他失掉1分非自責分，最後以滾地球解圍。前次沙胖沒失分仍無緣勝投，這次洋基打線全力相挺，7人繳出安打，包括菜鳥陶企曼(Mike Tauchman)、賈登納(Brett Gardner)的全壘打，讓沙胖在領先2分時退場，他用了86球。

沙胖的好投牽動著洋基高層的決定，他們馬上要決定先發投手是否夠用。岡札勒斯與洋基簽下小聯盟合約(10萬美元)，他是資歷10年的前明星投手，如果叫上大聯盟就必須支付他300萬美元薪資。若是洋基不想用他，岡札勒斯21日就有權返回自由市場，目前的消息是他打算時間一到就離開，畢竟他上季年薪還高達1200萬美元。

(中時電子報)