🤤 pic.twitter.com/apKckthP7r — Boston Celtics (@celtics) 2019年4月20日

誰也想不到今年季後賽首輪搶先聽牌的球隊，竟是例行賽狀況一堆的塞爾提克！靠著厄文最後47.9秒的關鍵兩罰俱中，塞爾提克20日作客以104比96擊退地主溜馬，搶先取得3勝0敗聽牌，接下來第4戰22日續在溜馬主場進行。

塞爾提克開賽就靠傑倫布朗首節4投4中的完美手感、獨拿12分帶領，一度取得40比25大幅領先，不過次節換成地主溜馬發威，泰瑞克伊凡斯、波達諾維奇、透納等人幫助溜馬不僅追上，甚至打完上半場，溜馬反以61比59取得領先。

下半場形成雙方互有領先僵局，打到最後5分鐘，僅以91比89領先的塞爾提克，靠著荷福德三分球領軍打出9比3小高潮，領先幅度擴大到8分，儘管桑迪斯楊馬上幫溜馬追回兩分，厄文卻在最後47.9秒穩穩罰進兩球，比賽大局底定。

傑倫布朗上籃時遭到對方打手犯規。(美聯社)

傑倫布朗20日前8次出手全進，最後投9中8，含三分球投5中4，攻下全場最高23分，贏球功臣厄文也拿19分、10助攻與5籃板，塔圖18分、7籃板，荷福德16分、8籃板及4助攻，馬可斯莫里斯11分，綠衫軍得分平均全面。

反觀溜馬雖然7人得分上雙，其中伊凡斯替補攻下19分最高，波達諾維奇15分，透納13分，沙波尼斯12分，可惜最後關頭仍然進攻當機，無奈輸掉這場主場重要戰役，畢竟NBA史上還沒任何球隊能從0比3逆轉，溜馬大勢已去。

(中時電子報)