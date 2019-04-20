前立法院長王金平20日早上到嘉義縣布袋魍港太聖宮參拜，祈願媽祖賜福台灣平安，也說自己會盡全力參選總統。（張亦惠攝）

王金平參拜結束後與民眾握手，有人高呼「王金平選總統」、「王總統好」。（張亦惠攝）

前立法院長王金平20日早上到嘉義縣布袋魍港太聖宮參拜。（張亦惠攝）

前立法院長王金平20日早上到嘉義縣布袋魍港太聖宮參拜，祈願媽祖賜福台灣平安，現場民眾高喊「王金平選總統」、「王總統」等，王金平表示，希望黨盡快提出提名辦法，另外也說，已與郭台銘見過面，雙方有20幾年友誼，說好要共同遵守關公精神。

王金平一早由魍港太聖宮主委蔡崇田陪同參拜，現場民眾「王總統」呼聲不斷，王金平致詞時表示，未來以國內安定、兩岸和平為目標盡最大的努力競選總統，若媽祖庇佑當選，一定做得到國內朝野和解，大家團結為台灣繁榮發展、兩岸和平努力，創造台灣國內外發展空間。

受訪時被問到黨是否徵召韓國瑜，王金平直言，在黨中央公布提名辦法出來前，這些都是假設性問題，對郭台銘堅持參加初選，王表示「很好啊」這就是尊重制度。外界盛傳王金平將與郭台銘會面，王金平笑說，事實上已與郭董見過面了，內容不方便對外披露，僅強調，兩人就像弟兄一樣，20幾年來建立深厚友情，互相尊重、幫忙是必然，也在關聖帝君面前說好要共同遵守關公精神「仁義禮智信」。

目前國民黨內有意參選總統的人才輩出，王金平強調，參選的人都希望能為國家、人民、年輕人、兩岸開闢新氣象，讓人民有好的生活，是每一個國民黨參選人的共同理想跟目標，無論是誰勝出提名都會支持，也希望國民黨盡快提出公平合理的機制，展現國民黨泱泱大黨的氣度。

(中時 )