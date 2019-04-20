鴻海董事長郭台銘表態投入國民黨總統初選，讓黨內傾向徵召高雄市長韓國瑜的局面驟變；黨主席吳敦義昨則重提「徵召初選」，指韓國瑜不方便主動說要爭取初選，就給予徵召，由黨中央要求參與初選機制，與其他有意願者一同初選，這樣比較公道。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷今在臉書表示，徵召韓國瑜初選當然可行，「種子球員」主辦單位該特邀參賽。

洪孟楷指出，目前國民黨2020總統人選，在郭台銘表態投入初選後進入白熱化，徵召韓國瑜初選也再度被提出討論。他認為，這方法當然可行，若以運動比賽來說，韓國瑜就是積分高的「種子球員」，主辦單位當然應該「特邀」參賽，才能真正選出最強選手。

他進一步說，不管是溫布頓網球賽或世界馬拉松比賽，積分高的選手就是所謂「種子球員」，當然應該被特邀參賽，不需從初賽開打，一來避免球員受傷，二來能讓所有競賽者透過公平的機制來選拔出最強的人，這樣的冠軍純度才會最高。

洪孟楷並說，即使是種子選手，也並非直接把冠軍奬牌頒給他，還是要經過公平的競爭，這對其他的報名選手也是一種保障，無論是前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，乃至於郭台銘，都能用政策理念爭取最大民眾及黨員的認同，大家也才更能夠在過程中凝聚共識。

「國民黨現在不是一言堂，不是一人說了算，當然更需要大家共同的打拚」他強調，台風很好、韓流也強，能夠合流共同發揮更能「一加一大於二」，2018年是「討厭民進黨」勝利，2020年讓「淘汰民進黨」再次勝利。

(中時 )