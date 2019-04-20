彰化縣政府在成功營區綠色環境學習營地舉辦「2019紫耀八卦～斑蝶回娘家」活動。（吳敏菁攝）

紫斑蝶在營區繁衍下一代產卵，孵出毛毛蟲。（吳敏菁攝）

彰化縣政府在成功營區綠色環境學習營地舉辦「2019紫耀八卦～斑蝶回娘家」活動。（吳敏菁攝）

紫斑蝶陸續北返，花叢間紫光翩翩。 （吳敏菁攝）

紫斑蝶陸續北返，花叢間紫光翩翩。 （吳敏菁攝）

八卦山生態大戲輪番登場，繼灰面鵟鷹北返過境後，另群嬌客紫斑蝶也陸續北返，花叢間紫光翩翩，彰化縣政府在成功營區綠色環境學習營地舉辦「2019紫耀八卦～斑蝶回娘家」活動，除了有蝴蝶生態觀察導覽，還有趣味闖關、藝文表演，還有學校將平日環境教育推動上的成果與作品進行展示與義賣。

「台灣紫斑蝶谷」與「墨西哥帝王斑蝶谷」列為世界兩大規模「越冬型蝴蝶谷」，台灣紫斑蝶遷徙、渡冬是世界級的生態景觀，紫斑蝶每年在清明節前後開始遷徙北返

，彰化八卦山正好位於紫斑蝶北返的蝶道及棲地上，成功營區綠色環境學習營地原生植物樹種豐富，營地並栽種多種食草及蜜源植物，尤其羊角藤更是斯氏紫斑蝶幼蟲的唯一食草，吸引數以萬計的紫斑蝶在此停歇、產卵。

彰化縣長王惠美說，正逢紫斑蝶北返，八卦山上環境保護得很好，現在有非常壯觀的紫斑蝶景色，歡迎鄉親來欣賞蝴蝶翩翩飛舞姿態，這裡也有許多學校小朋友來舉行義賣活動，也請多加支持、鼓勵小朋友做善心。感謝文祥國小承辦這次活動，也感謝園區裡服務的志工協助導覽，營地擁有多樣化的自然生態，串聯生活美學館與八卦山風景區，並安排多元的課程與導覽，適合親子深度旅遊。

護聖宮教育基金會董事長林肇睢表示，八卦山上有兩個寶，一個是「鷹揚八卦」、另一個就是「紫耀八卦」，都是能發展成為世界觀光景點，台灣有多元自然地形與生態環境，倡導休閒經濟、強化生態保育，期望更多人關心台灣這塊土地。

今天活動除了有蝴蝶生態觀察導覽，還有蝴蝶知識趣味闖關、DIY親手做禮物及學校環境教育成果展示與義賣與藝文表演。端出了無毒雞蛋、蔬菜、蜂蠟產品、木工作品、文創小物、香田米及古早味大麵包等，琳瑯滿目，呈現了學校相當重視環境教育的推動並結合手作課程，讓學生能親手操作為環境保育付出心力。

(中時 )