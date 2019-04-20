台北市議員王世堅上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.04.19新聞深喉嚨 "徵召初選"！ 吳定調遊戲規則 郭韓皆上擂台"終局之戰"？

高雄市長韓國瑜被視為「藍營救世主」，鴻海集團董事長郭台銘突投下「媽祖託夢」參選震撼彈，讓藍營內部與支持者們陷入窘境。台北市議員王世堅火力全開，表示郭在他看來充其量是「財神」，而韓是「財神」；更感嘆「財神要來把正神踢下神壇」，實在不勝唏噓！

王世堅在節目《新聞深喉嚨》語重心長說道：「郭台銘，再怎麼大的企業，他是多好的一個經營者……郭台銘，充其量，你是『財神』！在我看，以韓粉們、韓流這樣，韓國瑜才是『正神』！現在財神要來把正神踢下神壇，所以我只能說不勝唏噓！不勝唏噓！」

王世堅進一步強調：「韓國瑜還在美國，為了提升整個我們台僑們，對台灣的希望的時候，他還講了說『明年1月11號台灣見』，國民黨在台灣的這些政黨、政治領袖們還跟韓國瑜隔海歡呼的時候，結果表面上捧韓國瑜，事實上給他『裝肖維』就對了！原來暗地裡弄了一大堆，他們要迎財神、捨韓神！真的是令人不勝唏噓！」

此外，王世堅更指出：「不過我講講郭台銘，昨天地震，你看，又震出一些怪象！3天前，一大堆財經專家、學者、一大堆政治領袖，出來把郭台銘神話一番，那就算了！昨天地震，還有星象那些天文學家，一些看風水的出來講，喔！這個天有異象！這個代表，你看郭台銘宣布參選，你看！就這個樣子！每一次大地震，都會有國情、政情，都會有大的變化，把郭台銘跟地震連在一起！郭台銘更神！郭台銘還跑到松仁路現場，說喔有裂縫！我看他可能就要看說，啊裂縫會不會現出什麼籤詩！是不是又有什麼神諭在裡面？」

(中時電子報)