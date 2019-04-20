隨者美日兩國遭遇疑似來自中國大陸的網路攻擊次數日益頻繁，兩國高級官員表示，雙方同意將某些網路襲擊包含在美日安保條約中，有關美國保衛日本義務的條款內。

根據美軍官媒《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，美日兩國官員19日在華盛頓召開外長加防長組成的安全保障磋商委員會會議。雙方官員表示，考慮俄羅斯與中國大陸軍力增強，美日將在太空和網路空間等防衛新領域強化合作。雙方也首次確認了對日本的網路攻擊屬於規定美國對日防衛義務的《美日安保條約》第5條適用物件。

根據美日安保條約第5條，如果美日任何一方受到武力攻擊，另一方將依照本國憲法的規定採取行動，對付共同的危險。不過雙方官員並未進一步詳細說明，美日在遭遇什麼樣的網路攻擊將視為武裝攻擊。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國和日本確認，國際法適用於網路空間，根據美日安保條約第五條，網路襲擊在某些情況下構成武力攻擊，「我們有必要共同努力保護機密資訊，保持技術優勢，並保護共同的防禦和經濟優勢，防止盜竊和剝削」。蓬佩奧也重申第5條適用於釣魚台列嶼的美國立場。

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）也表示，「在美國，我們幾乎一切都依賴太空，從為我們20萬億美元的經濟提供動力，到執行軍事行動。網路和太空一樣，既有巨大潛能，也易受攻擊。這些領域對保障我們的未來至關重要，我們不會坐視中國和俄羅斯干擾以及將它們武器化。」

防衛大臣岩屋毅表示，「不只中國，不同國家都正在追求科技優勢，以支援在如太空、網路以及電磁波譜等領域」，「在2+2會議上，我們同意建立跨領域合作相當重要，而美日安保條約將是我們攜手前進的基石，特別在網路領域」。

報導指出，關於日本將增加多少經費以支援駐日美軍在這一方面的花費，雙邊官員並未開始討論。

(中時電子報)