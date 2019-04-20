立委林為洲（左）在民調結果勝出，也說這是一場「君子之爭」，與湖口鄉長林志華（右）握手致意。（莊旻靜攝）

國民黨新竹縣立委第一選區全民調19日晚間結束，20日上午10點在國民黨新竹縣黨部宣布民調結果，在立委林為洲、湖口鄉長林志華及黨員范振揆3人較勁之下，最後林為洲以平均支持率46.166％勝出，黨部代理主委洪文彬指出，將根據民調結果，下周盡速報請黨中央核定。

林為洲對民調結果表示，「心情還蠻承重的」，將來要承擔的責任重，由於目前國民黨總統候選人猶如在「迷霧」中，未來他也要擔負起總統選舉的助選責任，目前新竹縣第二選區的候選人也尚未產生，他將來也會與第二選區候選人，一起守住好不容易爭取來的兩席立委，林為洲也請託黨員同志給予支持，無論總統、2席立委「都要全勝」。

林志華以平均支持率40.357％僅次於林為洲，他對選舉結果也樂觀看待，感謝過去3周支持他的民眾，讓他「輸得不難看」，未來也將專心致力於鄉務，明年大選也會全力輔選，林志華也說「選舉是一時，情誼是長久的」，展現風度。范振揆的平均支持率為13.477％排序第3名，他僅表示「國民黨繼續加油！」

國民黨新竹縣立委第一選區全民調由新竹縣議長張鎮榮，擔任提名協調小組召集人，黃國新黨部主委趙建爍、擬參選新竹縣立委第二選區的邱一峰等人均出席民調公布記者會。

國民黨新竹縣立委第一選區全民調由TVBS、聯合報2間民調公司自17日至19日止，晚間6點30分至10點作業。第一選區範圍則包含新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉、竹北市尚義里、崇義里、大義里、大眉里、新港里、白地里、麻園里、聯興里、新莊裡、溪州里、新國里、新社里等12里。

(中時 )