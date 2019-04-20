儘管20日沒獲任何上場發揮機會，暴龍華裔後衛林書豪仍在賽後恭喜暴龍贏下這場重要的季後賽首輪勝利，他在興奮暴龍晉級有望之餘，也在IG替「豪弟」林書緯將在SBL季後賽出賽加油打氣，「我會從美國為你加油，我愛你！」

「很棒的第3戰勝利！今晚是屬於席亞卡的重大夜晚，」林書豪在個人IG上寫著，「就在林書緯即將展現今年SBL季後賽，我必須替這名4次全明星球員老弟加油，做好你該做的，我會在世界的另一頭替你打氣加油，愛你，緯緯！」

林書豪目前在季後賽首輪，僅在第2戰替補打了3分31秒，貢獻4分、1助攻，第1與第3戰都沒獲得上場機會，但他並未因此感到灰心，反而是興奮看到隊友交出精采表現，相信接下來豪哥仍有機會在季後賽上場，就看他能否掌握。

林書緯則在今天下午5點在彰化體育館，迎來今年首場SBL季後賽，由於他所效力的富邦勇士拿下隊史首次例行賽排名第1，所以季後賽首輪輪空，次輪將會遭遇先前直落二淘汰金門酒廠的裕隆納智捷，尋求連2年闖進決賽機會。

(中時電子報)