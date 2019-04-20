沈玉琳日前上中天《叫我神隊友》錄影，節目中談到當年為了存錢買房，一天最多可接十幾個通告，曾錄到凌晨1點還在購物台賣壯陽藥。為求浮誇效果，被要求頭戴大鹿茸，邊奔跑邊喊：「本來我只是一隻普通的公鹿，現在我變高速公『鹿』！」拼了命接下各種通告，還有人好奇問他挑節目的原則是什麼？他嚴肅說，自己挑節目的原則很嚴謹，「8個字！球來就打，錢來就幹！」荒謬言語引發全場人大笑。

神隊友傑理發下宏願：「要買就要買最好的！」讓沈玉琳忍不住吐槽：「你這是什麼可怕的心態！買房子一定都是由遠至近、由小至大，專家（徐佳馨）妳說對不對！」徐佳馨也打趣說：「事實上我們都覺得，只有買陰宅才需要這樣一次到位啦！」

傑理表示會想買房，是因為「生活習慣大不同」，尤其家中有長輩，爸爸有一大早看佛教節目的習慣，但總是音量過大，對要早起上班的他來說十分困擾，幾次向爸爸反應得到的回覆竟是：「現在是怎樣？我在家裡看一下電視不行嗎？」讓傑理好無奈，想搬出去住。沒想到沈玉琳聽完後竟說：「你很不受教欸，佛教節目可以淨化你的心靈欸！」、「他早上5點放佛教，那你晚上回去9點就給他放重金屬啊！」幽默回答笑翻現場眾人。

(中時 )