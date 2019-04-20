中共黨媒環球時報今天社評指出，美方阻撓陸美學術交流，將把大量與大陸擴大交流的機會拱手讓給其他發達國家，這只會增加美國的孤立。大陸龐大的市場必然吸引全球的合作，其中包括高科技合作。美國的巴掌沒那麼大，捂不住這個全球化的世界。

環時引述媒體報導，美國國立衛生研究院(NIH)院長柯林斯近日出席國會聽證會後表示，一些美國大學的外國教研人員，因涉嫌接受外國政府資助，將在一兩周內丟掉飯碗。據悉這裡的兩處外國主要都指大陸。此前，在美國學習機器人、航空等專業的大陸留學生，已被禁止申請5年學習簽證。有美媒評論說，美陸學術交流遇到的阻力正在向更廣泛領域輻射。

社評稱，在傳出200餘名大陸社會科學研究人員被撤銷簽證或訪美受阻後，NIH的行動進一步加劇了美陸之間學術交流的緊張氣氛。看來美方盛傳的與大陸脫鉤之說確實不是空穴來風。今後一段時間美陸各種學術和科研交流越來越困難恐將成為趨勢。

社評調侃，這是當今世界唯一超級大國面對競爭時的驚慌樣子，它對自己以全球化時代正常方式保持高科技領先，似乎完全失去信心。匆忙中天真地以為，閉關鎖國可以把它的先進像用玻璃罩一樣保護起來。它神經質地認為只要陸美科學家接觸，甚至只要大陸留學生在美國的理工科大學聽課，就能夠把美國的看家本領偷走。

社評強調，大陸科技進步的最大推力來自國家發展需求，來自市場提供動力。大陸科研投入力度已處於世界領先水平，市場對科技產品消化能力又逐漸躍升為全球最大。另外還有中國人的勤奮和聰明，及國家體制優勢。這些都不在美國的控制之下，華府怎麼能夠虛妄地以為少讓大陸人參加幾次在美國舉辦的研討會，理工科院系少招幾名大陸留學生，就能夠阻止大陸科技進步呢？

‌不能不說這是美國政策制定團隊的一種自我安慰。這些措施就像一片安眠藥，能夠幫助他們在焦躁的晚上爭取睡著。

社評主張，美國顯然在做蠢事。要以必要方式對美開展反制，同時也不必過度高估美方這樣做的戰略意義，把美方高科技對陸脫鉤的嘗試定性成“新冷戰”。簡單說，美國就是小心眼，現在把什麼都當寶貝緊緊捂在口袋裡，又想多從大陸撈便宜。擅長搞一些鬼鬼祟祟小動作，但未必真能豁得出去，承受“新冷戰”巨大風險。

(中時 )