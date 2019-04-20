歐陽妮妮深V泳裝！一躺下碗公奶溢出 腿根被看光 11:392019/04/20 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 歐陽妮妮辣穿深V泳裝，豐滿上圍超養眼。（圖／取材自歐陽妮妮Instagram） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 View this post on Instagram Vacation mode on🏖️☀️ #niniouyang2019 A post shared by 歐陽妮妮🦄 (@niniouyang) on Apr 18, 2019 at 10:54pm PDT 星二代歐陽妮妮日前忙拍戲劇《腦波小姐》，經歷半年拍攝後，在月初殺青，歐陽妮妮也把握休假時光，在IG曬出渡假照，妮妮穿白色深V泳裝，大方放送超尺度辣照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。 近期瘦身有成的歐陽妮妮，對身材越有越有自信，她昨（19日）罕見辣穿深V泳裝，只見她身穿白色深V泳裝，辣開中門一路開到胸下，歐陽妮妮一個側躺，讓她豐滿上圍快蹦出、腿根全都露，有料好身材超養眼。 (中時電子報) #歐陽妮妮 也許您會感興趣 推薦閱讀 飛北京興奮喊「出國」 歐陽妮妮慘遭陸網友砲轟 13:342018/12/01 盤點台灣正妹星二代 歐陽三姊妹大戰「本土一哥」之女 15:162019/03/01 一家5口靠她？歐陽娜娜父女收入驚人差異曝光 20:492019/03/22 娛樂熱門新聞 平秀琳《深喉嚨》又一神吐槽 王世堅當眾笑場！ - 娛樂 許志安偷吃小三 苦苓曝男人出軌4原因 - 娛樂 黃心穎疑設局許志安 「報復」鄭秀文為搶.... - 娛樂 歐陽妮妮深V泳裝！一躺下碗公奶溢出 腿根被看光 - 娛樂 2020贏定了？許聖梅悲觀揭「韓粉激憤心聲」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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