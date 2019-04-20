星二代歐陽妮妮日前忙拍戲劇《腦波小姐》，經歷半年拍攝後，在月初殺青，歐陽妮妮也把握休假時光，在IG曬出渡假照，妮妮穿白色深V泳裝，大方放送超尺度辣照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

近期瘦身有成的歐陽妮妮，對身材越有越有自信，她昨（19日）罕見辣穿深V泳裝，只見她身穿白色深V泳裝，辣開中門一路開到胸下，歐陽妮妮一個側躺，讓她豐滿上圍快蹦出、腿根全都露，有料好身材超養眼。

(中時電子報)